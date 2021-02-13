نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وموعد التقديم في وظائف كلية الملك فهد الأمنية “نساء” عبر أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة المركزية للقبول التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل في وظائف كلية الملك فهد الأمنية “نساء” اليوم السبت الموافق 13 فبراير 2021 وسيظل باب التقديم مفتوح حتى يوم الخميس القادم، وتم الإعلان عن الوظائف الخاصة بالنساء من خلال حملة الدبلوم في تخصصات دبلوم سنة فأعلى وتخصص مساعد طبيب، ودبلوم سنتين فأعلي في تخصص اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دبلوم سنتين فأعلى لتخصص الصيدلة والتمريض، وسوف نوافيكم في هذا المقال رابط التقديم في وظائف الملك فهد الأمنية.

وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء

تعتبر كلية الملك فهد من أهم الكليات في المملكة العربية السعودية والتي توفر الكثير من الخدمات العسكرية والأمنية، والتي تستهدف التابعين لوزارة الداخلية والقطاع العام بالتدريب والتعليم والتأهيل الأمني الشامل، وهذا بهدف النهوض بالأمن والاستقرار داخل المملكة، ودائما تهتم الكلية بتوفير الكثير من الوظائف المختلفة للرجال والنساء، وحاليا تم توفير وظائف للنساء في المجال الصحي برتبة جندي أول على أن يتوفر لدى المتقدمة شهادة تسجيل مهني، وأيضاً شهادة تصنيف للمؤهل الصحي.

شروط التقديم في وظائف الملك فهد الأمنية

هناك عدد من الشروط التي فرضتها الإدارة العامة للقبول الخاصة بوظائف كلية الملك فهد للنساء، وتلم الشروط هي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

ألا تكون متزوجة من شخص غير سعودي.

أن تكون حاصلة على دبلوم سنة أو سنتين حسب التقدم للتخصص الوظيفي.

أن تجتاز جميع إجراءات القبول.

أن تتمتع بحسن سير وسلوك.

ألا يكون محكوم عليها في أي قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يكون لديها هوية وطنية سارية.

رابط التقديم بوظائف كلية الملك فهد عبر أبشر للتوظيف

الدخول على موقع ابشر للتوظيف.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

البحث عن وظائف الملك فهد الأمنية.

اختيار الوظيفة المرغوب التقديم فيها.

تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمتقدمة بشكل صحيح.