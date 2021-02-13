نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل أقساط تمويلك الشخصي للسعوديين والمقيمين لدى مصرف الراجحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تأجيل أقساط تمويلك الشخصي من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يمنح مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية العميل الذى يريد في الحصول على هذه الخدمة الجديدة كل عام أثناء فترة التمويل الواحد قرض شخصي جديد يعادل قيمة الأقساط المدفوعة وهذا التمويل الشخصي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وعن طريق هذا المقال سوف نتعرف على مزايا وشروط الحصول على تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي
تأجيل أقساط تمويلك الشخصي عبر الراجحي موبايل
- تأجيل أقساط القرض الشخصي من مصرف الراجحي متاح للسعوديين والمقيمين والذين لديهم تمويلات مالية فعالية لدى مصرف الراجحي
- يستطيع العميل تأجيل أقساط التمويل الشخصي لمرة واحدة في العام
- يتمكن العميل من استخدام قرض سداد الأقساط الشهرية في مقابل التمويل الشخصي فقط
كيفية التقديم على تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي
يستطيع العملاء السعوديين والمقيمين الحصول على تأجيل الأقساط الخاصة بالقرض الشخصي من خلال التقديم عبر الطرق المختلفة التى سوف نتعرف عليها وهي
- يستطيع العميل التقديم من خلال الدخول على صفحة مصرف الراجحي والضغط على تقديم طلبك الآن
- يتمكن العملاء السعوديين والمقيمين الحصول على الخدمة عن طريق الراجحي موبايل فيحصل على الخدمة الجديدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المصرف
- يستطيع العملاء الحصول على المزيد من المعلومات والاشتراك في هذه الخدمة الجديدة من خلال الاتصال على الرقم 920003344
- ويمكن للعملاء أيضاً الحصول على تأجيل الأقساط من خلال الدخول الذهاب إلى أى فرع من فروع مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية
مزايا الخدمة الجديدة المقدمة لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية
خدمة التأجيل الجديدة لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية بها العديد من المزايا المهمه والتى وفرها مصرف الراجحي للعملاء السعوديين والمقيمين ومن هذه المزايا ما يلي
- يتميز برنامج تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي برسوم إدارية واحد في المئة أو خمسة آلاف ريال أيهما أقل
- خدمة تأجيل أقساط تمويلك الشخصي تتميز بمعدل نسبة سنوي تنافسي
- تتميز خدمة تأجيل أقساط تمويلك الشخصي من مصرف الراجحي بالدفع السريع للأقساط المطلوبة
- هذه الخدمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
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