رابط Madrasati منصة مدرستي التعليمية 1442 وتسجيل الطلاب لمتابعة شرح المناهج الدراسية للصفوف المختلفة

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليمية، تشهد منصة مدرستي إقبالاً كبيراً وبحثاً مكثف حالياً في المملكة العربية السعودية من قبل الطلاب والطلبات في الصفوف التعليمية المختلفة، وهذا لاستكمال دراستهم من خلالها، وفي الفترة الأخيرة اعتمدت وزارة التعليم السعودية على نظام التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي التعليمية وغيرها من القنوات التليفزيونية، وتقدم منصة مدرستي للطلاب شرح كامل للدروس المقررة على الصفوف المختلفة، ونتابع لكم الآن متابعينا الكرام في هذا المقال رابط منصة مدرستي التعليمية وتسجيل الطلاب لمتابعة شرح المناهج الدراسية.

منصة مدرستي التعليمية

تعتبر منصة مدرستي هي أكثر اهتمامات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، لكونها هي أفضل وسيلة تعليم عن بعد في المملكة حالياً، والتي أثبت نجاحاً كبيراً منذ انطلاقها، وقد فعلتها وزارة التعليم السعودية للتعليم من المنازل لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وتوفر المنصة الكثير من الخدمات المختلفة للطالب من خلال شرح كامل للدروس المقررة عليهم والواجبات المدرسية التي تحدد مستوى الطلاب.

رابط تسجيل منصة مدرستي وتسجيل دخول الطلاب

فعلت وزارة التعليم السعودية في الفصل الدراسي الأول منصة مدرستي لكي يتابع الطلاب من خلالها دروسهم والواجبات المدرسية والاختبارات وقد حققت المنصة نجاحاً كبيراً للغاية في الفصل الدراسي الأول، ونظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها منصة مدرستي لدى الطلاب حالياً إليكم الآن رابط وتسجيل دخول الطلاب لمنصة مدرستي التعليمية:

الدخول على موقع منصة مدرستي التعليمية.

كتابة اسم المستخدم والرقم السري.

كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار الدرس التي يرغب الطالب في الاستماع لشرحه والضغط على كلمة حضور بالإضافة إلى حل الواجبات المدرسية.