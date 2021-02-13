في عملية تعد الأولى بالشرقية واستغرقت 6 ساعات إيقاظ طفل خلال عملية جراحيه لتحديد الأماكن الحيوية في الدماغ في تخصصي الدمام

دوت الخليج – فهد قحل تمكن الأطباء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام من إجراء عملية تعد الأولى بالشرقية تمثلت في إيقاظ طفل لفترة محددة أثناء عملية جراحية في الدماغ لتحديد الأماكن الحيوية في الدماغ واستئصال بؤرة الصرع .

وأكدت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أن العملية أجريت للطفل البالغ من العمر 11 عاماً يعاني من الصرع وتم تحديد بؤرة الصرع بالرنين المغناطيسي وتخطيط الدماغ السطحي والاجتياحي ، وتبين أن بؤرة الصرع قريبه من مركز الكلام والحركة ولمزيد من تحديد المراكز المهمه فقد تم ايقاظ المريض اثناء العمليه لفترة مؤقته وتم استئصال بؤرة الصرع بدون اي تلف للاماكن الحيويه في الدماغ .

وأوضحت أن العملية التي استغرقت 6 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد ، وتمت تحت اشراف برنامج الصرع المتكامل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وقسم جراحة الاعصاب واعصاب الاطفال والصرع والتخدير والفسيولوجيا العصبيه والاشعة والاشعة النوويه والنفسيه والتمريض والعنايه المركزه والاجتماعيه والتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي والابحاث بالرياض

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