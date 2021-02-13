نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن وضوابط عقد الإيجار الالكتروني لإثبات الاستقلالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن وضوابط عقد الإيجار الالكتروني هو ما تم توضيحه اليوم السبت الموافق 13 من شهر فبراير للعام الحالي 2021 من قبل برنامج حساب مواطن وسوف نقوم بعرض تلك الضوابط من خلال المقال لإثبات الاستقلالية ، ومن المعروف أن برنامج حساب المواطن هو خدمة إلكترونية الهدف منها هو رفع مستوي المعيشية للأفراد داخل الوطن أو الفئات المستحقة من محدودي الدخل وخاصةً في الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا”كوفيد_19 وما تركت من أثر علي الأنشطة الاقتصادية في جميع دول العالم، وللاشتراك في البرنامج يجب علي رب الأسرة إنشاء حساب خاص به من خلال البوابة الالكترونية ، وكتابة جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح وإرسال جميع المستندات اللازمة للتسجيل .

حساب المواطن وضوابط عقد الإيجار الالكتروني

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن في المملكة العربية السعودية،وفي تغريده في الساعات الأولى من صباح اليوم علي الموقع الرسمي الخاص بحساب مواطن علي تويتر فقد تم الإشارة إلي انه “يتم الاكتفاء بتقديم مستند واحد لإثبات الاستقلالية “،وقد قام برنامج حساب مواطن بتوضيح المزيد من عن عقد الإيجار موضحاً انه في حالة إرسال عقد أيجار كمستند لأثبات الاستقلالية فلا بد من إرسال عقد إيجار إلكتروني موحد من شبكة إيجار، علي أن يكون عقد الإيجار الالكتروني سار الصلاحية ويوجد به اسم المتقدم بالطلب، وفي خلال الفترة القليلة الماضية قد قام البرنامج بإيداع مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي لجميع مستحقي الدعم والمستفيدين من البرنامج المكتملة طلباتهم، وهو مخصص دعم شهر فبراير الجاري، وقد تم حصر المستفيدين المستحقي لطلبات الدعم والمكتملة طلباتهم نحو 10.7 مليون مستفيد ومستفيدة عن الدفعة التاسعة و الثلاثين.

الدعم المقدم من البرنامج لربات الأسر

بعد عرض برنامج حساب المواطن وضوابط عقد الإيجار الالكتروني، فيمكننا أيضا من خلال المقال إيضاح أن البرنامج قد قام بتوفير رابط خاص بالاعتراض علي مبلغ الدعم الذي يحصل علية المواطن ، أما عن الدعم المقدمة لأرباب الأسر فقد أشار القحطاني إلي أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92 % أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن إلي 8% وتم إيضاح أن نسبة الإناث المستقلات بلغت نسبتهن إلى 42 % أما عن الذكور المستقلين بلغت نسبتهم إلي 86% من إجمالي المستقلين.