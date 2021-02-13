نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول التأهيل الشامل 1442 لشهر رجب والشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول التأهيل الشامل 1442 المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف راتب التأهيل الشامل هو الموعد الذي ينتظره جميع المستفيدين من برنامج الدعم الذي تقدمه الوزارة، ومن المعروف أن التأهيل الشامل هي خدمة إلكترونية الهدف منها هو دعم المواطنين الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية ولذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية، كما تهدف الخدمة علي توفير الوقت والمجهودعلي المواطنين وعدم الحاجة إلي زيارة الفروع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سواء للتسجيل أوالاستعلام عن التأهيل الشامل، كما يساعد الدعم المقدم من الوزارة علي تلبية احتياجات ومتطلبات الحياة والمعيشة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

موعد نزول التأهيل الشامل 1442 لشهر رجب

قد قامت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية إلي انه تم تحديد موعد نزول التأهيل لشهر رجب 1442 هجرية علي أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير 2021 ميلادية و الموافق 14 /7 /1442 هجرية وبهذا من المنتظر صرف الراتب بعد 11 إحدي عشر يوماً من الآن، أما عن موعد الصرف لباقي الشهور فهي كالتالي:

موعد صرف راتب شهر شعبان من المقرر أن يكون الخميس الموافق 25 مارس 2021 ميلادية والموافق 13/8/1442 هجرية.

موعد صرف راتب شهر رمضان من المقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 26 من أبريل2021 ميلادية و الموافق 14/9/1442 هجرية.

موعد صرف راتب شهر شوال من المقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر مايو 2021 ميلادية و الموافق 14/10/1442 هجرية.

موعد صرف راتب شهر ذو القعدة من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 27 من شهر يونيو للعام الحالي 2021 ميلادية و الموافق 17/11/1442 هجرية .

موعد صرف راتب شهر ذو الحجة من المقرر أن يكون يوم الاثنين 26 من شهر يوليو للعام الحالي 2021 ميلادية و الموافق 16/12/1442 هجرية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشامل

بعد الحديث عن موعد نزول التأهيل الشامل 1442 هجرية، فيمكننا معرفة طريقة تحديث التأهيل الشامل للمستفيدين من الدعم كما يمكننا الآن معرفة الأوراق المطلوبة للتسجيل في البرنامج لغير المشتركين في البرنامج للاستفادة من الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية و الأوراق المطلوبة هي كالتالي:

يجب تقديم تقرير طبي يوضح الحالة للمواطن الذي يرغب في الاستفادة من الدعم .

تقديم 4 صور شخصية حديثة 3*4 .

يجب تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

يجب علي المتقدم توضيح قيمة الراتب الذي يتم صرفة له من قبل المؤسسة

يجب ألا يجمع المتقدم بين الإعانات المادية والإقامة في المركز

يجب تقديم طلب التحاق ولي الأمر.