نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستفسار عن راتب التقاعد في السعودية وطريقة التحقق من خطاب التعريف بالمعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستفسار عن راتب التقاعد احد الأسئلة الهامة في الوقت الحالي مع اقتراب موعد إيداع معاشات التقاعد في المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت المؤسسة العامة لشؤون المتقاعدين بالمملكة العديد من خدمات التقاعد عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمؤسسة وذلك لتسهيل الإجراءات الحكومية التي كانت في السابق تحتاج إلي الكثير من الوقت والجهد الذي كان يستغرقه المتقاعد حديثا في الاستعلام عن المعاشات التقاعدية في مكاتب العمل، ومن المعروف أن مؤسسة التقاعد السعودية تتبع وزارة المالية وتهدف إلى تطوير كافة الأنظمة التقاعدية والحكومية في المملكة، إلى جانب تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين بشكل عام.

الاستفسار عن راتب التقاعد في السعودية

ومع اقتراب موعد إيداع المعاشات التقاعدية للمستفيدين في المملكة جددت مؤسسة التقاعد دعوتها لكافة عملائها إلى الاستفادة من قنوات الخدمة الإلكترونية والهاتفية لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خدمات كيفية حساب راتب التقاعد وغيرها والإجابة عن جميع الاستفسارات من خلال مركز الاتصال: 8001248889- 920014000 أو الحساب الرسمي للمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو عبر المحادثة الفورية في بوابة المؤسسة الإلكترونية، إما عن خطوات الاستفسار عن راتب التقاعد فاحتدد مؤسسة التقاعد الخطوات الصحيحة وهي كما يلي:

الدخول إلي الموقع الرسمي المؤسسة العامة للتقاعد الرسمي. اختيار الاستعلام عن المستحقات التقاعدية. كتابة رقم السجل المدني لك في المربع المخصص له. تقوم بكتابة رقم التحقق الموجود في الصورة التي تظهر أمامك على الموقع. الضغط علي الاستعلام الموجود في الأسفل. بعد ذلك تظهر لك كافة البيانات الخاصة بالاستعلام.

طريقة التحقق من خطاب التعريف بالمعاش 1442

الدخول على الموقع الرسمي لمؤسسة.

ثم البدء بتسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ثم الضغط على دخول.

اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار خدمة “التحقق من التعريف بالمعاش”.

يتم بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة من رمز التعريف وغيرها.

وعقب الانتهاء اضغط على أيقونة “المعاينة”، كما يمكنك طباعته إلكترونيًا.

كما يمكن التحقق من خطاب التعريف من خلال إرسال رسالة قصيرة لرقم 77999 تضم الرمز الخاص بالتعريف، وسيتم تلقي رد لاحقًا يفيد بالتحقق من موثوقية التعريف، وللتنوية أيضا انه تم تطوير كافة شروط التقاعد المبكر في السعودية بعد تعديل الكثير من بنود قانون العمل السعودي حيث يهدف هذا التطوير إلى تطبيق رؤية المملكة 2030.