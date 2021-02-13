نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل بنك يعطي قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل بنك يعطي قروض للمتقاعدين، هو احد اهم القروض التي يتم البحث عنها من قبل جميع الأشخاص وخاصه المتقاعدين، حيث أن هناك عدد من البنوك داخل المملكة العربية السعودية تقدم قروض للمتقاعدين ميسره، ودائما ما يتم البحث عن هذه البنوك التي تقدم هذه القروض التي تخص المتقاعدين، ونجد أن هناك داخل المملكة قروض مختلفه ومتنوعه تقدمها البنوك الخاصة والبنوك الحكومية داخل الأراضي السعودية، وهناك ما هو افضل بنك يعطى قروض عقاريه، وافضل بنك يعطى قروض للمقيمين، أما من خلال هذه المقالة فسوف نعرض لكم افضل بنك يعطى قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب، وسوف نوضح أيضا الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على احسن بنك يعطى قروض للمتقاعدين داخل السعودية.

افضل بنك يعطي قروض للمتقاعدين

داخل المملكة العربية السعودية هناك بنوك تقدم عدد من القروض المختلفة سواء للأشخاص العاديين أو المتقاعدين، حيث هناك تمويل شخصى للمتقاعدين بدون تحويل راتب، أما بالنسبة إلى افضل بنك يعطى قروض للمتقاعدين فنجد أن هناك اكثر من بنك ومنهم بنك الاستثمار السعودي الذي يعتبر احد اهم البنوك السعودي التي تقدم خدمات مصرفيه مختلفه، ومنها قروض للمتقاعدين ولكن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب في الحصول على تمويل شخصى للمتقاعدين، واليكم هذه الشروط والأوراق المطلوبة.

شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين

أولا أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

العمر لا يقل عن 38 عام، ولا يزيد عن 65 عام عند سداد اخر قسط.

تقديم خطاب إخلاء طرف من البنك السابق سارى المفعول.

لا يقل الراتب الشهرى عن 4000 ريال سعودي.

يتطلب بنك الاستثمار السعودي عدد من الأوراق والنماذج لكل من يريد الحصول على تمويل شخصى، أما بالنسبة للمتقاعدين فهناك أوراق يجب تقديمها من اجل الحصول على قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب، وهذه الأوراق تكون كالتالي.

الأوراق والنماذج المطلوبة للحصول على تمويل للمتقاعدين

تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين كاملا. يقدم المتقاعد صوره من الهوية الوطنية سارية المفعول. تقديم كشف حساب اخر 3 شهور موضح به اخر 3 رواتب مختومه من البنك الأخر. إذا كنت تعمل في القطاع الحكومي عليك تقديم خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامه للتقاعد. إذا كنت تعمل في القطاع الخاص عليك تقديم خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية.

دائما ما يشغل بال الكثيرين هو الحصول على تمويل شخصى بدون تحويل راتب سواء للمتقاعدين أو الموظفين، لهذا تقدم هذه الخدمة عدد من البنوك السعودي والخاصة داخل الأراضي السعودية، ودائما ما يتم البحث عن افضل بنك يعطى قروض للمتقاعدين.