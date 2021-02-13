نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر موقع وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب عام 1442، حيث يهتم بها قطاع كبير من المواطنين المستفيدين من دعم مقطوعة الضمان الاجتماعي، فقد أصبحت مقطوعة الضمان الاجتماعي أحد أهم وسائل المساعدة للأسر الفقيرة داخل المملكة والتي تقوم الوزارة باختيارهم من خلال بعض الشروط، وخلال الفترة الماضية يبحث دائماً العديد من المنتظرين للصرف عن الموعد المحدد لصرف المساعدة المقطوعة بسبب تأخر صرفها، مما أثار حالة من الشك من إلغاء صرفها، ولكن وزارة العمل نفت ذلك وأكدت على موعد صرفها، وسوف نوضح لكم الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب عام 1442.

شروط صرف المساعدة المقطوعة لمواطني المملكة عام 1442



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت بعض الشروط التي يجب توافرها لمن يرغب في الحصول على المساعدة المقطوعة:

حيث يتم صرف المقطوعة للأفراد الذي تزيد أعمارهم عن 35 عام.

وأن يكون من حاملي الجنسية السعودية دون أي جنسيات أخرى.

بالإضافة إلى عدم انتساب المستفيد لأي دور من أدوار الإيواء داخل المملكة العربية السعودية، وأن يقدم ما يثبت ضعف دخله المادي.

يمكن مرة أخري الاستفادة والحصول المساعدة المقطوعة بعد مرور عام كامل من تاريخ الحصول على مبلغ المقطوعة الأولى.

الحد الأقصى لمبلغ المساعدة المقطوعة هو 30,000 ريال.

أسماء المستفيدين من صرف المساعدة المقطوعة

يمكن الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الدخول على الموقع الأتي: موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الضغط عليه يتم الدخول برقم الطلب أو السجل المدني، مع إدخال جميع البيانات المطلوبة، ثم يتم الضغط على عرض لتنبثق جميع المعلومات الخاصة بصرف المساعدة المقطوعة وتاريخ الحصول عليها.

التسجيل في دعم مقطوعة الضمان الاجتماعي لأول مرة

تعمل وزارة الموارد البشرية علي اختيار مستفيدين جدد تتوافر بهم شروط الصرف وأحقيتهم لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، ويمكن التسجيل لأول مرة بالمساعدة المقطوعة كالتالي:

الدخول علي البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من قائمة الخدمات العامة.

اختيار تسجيل مستفيد جديد لمقطوعة الضمان.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة من نموذج التسجيل.

الضغط علي إرسال الطلب.