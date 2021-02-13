نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة جود للحصول علي مساعدة مالية لسداد الإيجار في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة جود للمساعدات المالية لتسديد الإيجار, تعتبر منصة جود لتسديد الإيجار أحد أهم منصات المساعدات المالية والإنسانية بالمملكة العربية السعودية, ومع تدهور الأهوال الاقتصادية للأفراد في جميع أنحاء العالم وداخل المملكة اصبح المواطن يبحث علي طرق للحصول منها علي مساعدات من أجل الاستمرار في العيش بحياة كريمة, ويعاني الكثير من المواطنين من صعوبة سداد الإيجار الخاص بالمسكن لهم ويبحثون عن مؤسسات خيريه لمساعدتهم علي سداد الإيجار الخاص بهم, كما تعتبر منصة جود متفرعة من مؤسسة الإسكان التنموي الأهلي والتي تسعي إلي مساعدة الأفراد في دفع الإيجارات الخاصة بالمسكن, ولكن هناك شروط وخطوات لابد من معرفتها أولاً قبل الحصول علي مساعدات مالية لتسديد الإيجار من منصة جود.

شروط الحصول على مساعدات مالية لتسديد الإيجار من منصة جود

لابد أن يكون الشخص الراغب في الحصول على المساعدة المالية مقيم بالمملكة العربية السعودية. يجب أن يكون الشخص الذي يريد الاستفادة من المساعدة مسجل في بوابة سكني. إن لا يقل عدد أفراد الأسرة داخل المسكن عن خمسة أفراد. إحضار شهادة تبين إجمالي الدخل الشهري الخاص بالأسرة. وثيقة تبين أن الشخص المتقدم لا يملك أي مسكن باسمة أو مكان للمأوى.

خطوات التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار

الدخول علي منصة جود الخاصة للمساعدات المالية لتسديد الإيجار. اختيار خيار حسابي, ثم اختيار كلمة دخول. بعدها تقوم بالضغط على أيقونة تسجيل. قم بملء البيانات المطلوبة مثل الاسم بالكامل والهوية الوطنية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال. يتم تعيين كلمة مرور خاصه بك. قم بتكرار كلمة المرور مره آخري. ثم كتابة رمز التأكيد. بعدها تقوم بالضغط على تسجيل.

معايير قبول طلبات الحصول على مساعدات من منصة جود

تقوم منصة جود بأخذ حالات عديدة من الكثير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة العربية السعودية.

تتأكد منصة جود من صحة المعلومات والبيانات المقدمة من الشخص من خلال معرفة الحالة المادية والاجتماعية للشخص من خلال الدراسة الميدانية. تقبل أو ترفض منصة جود الطلبات المقدمة إلكترونياً وذلك حسب البيانات التي تمت إدخالها من قبل المتقدم. تقوم المنصة بتحديد ما هو الاحتياج السكني للشخص المتقدم.