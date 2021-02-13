نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط البصمة في الجوازات وخطوات توثيق البصمة عن طريق أبشر الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط البصمة في الجوازات هي شروط قد وضعتها حكومة المملكة لتسجيل بصمات الوافدين الجدد وأبنائهم، حيث تعمل المملكة العربية السعودية علي توفير أكثر من نظام إلكتروني شامل لتنظيم جميع العمليات الخاصة بتسجيل بيانات الوافدين في المملكة وتعمل حكومة المملكة علي إتمام هذه العملية بشكل سريع وسهل وطريقة دقيقة، والهدف من وضع هذه الشروط هو مساعدة المواطنين وكذلك المقيمين في مختلف مدن ومناطق المملكة من الحصول علي الخدمات التي يرغب بها المواطنين في مختلف المجالات الخدمية التابعة للوزارة بطريقة سهلة وسريعة دون إهدار الوقت والمجهود.

شروط البصمة في الجوازات

قد قامت مصلحة الجوازات في المملكة العربية السعودية من الإشارة إلي انه يجب علي كلاً من الوافدين وأبنائهم المقيمين داخل أراضي المملكة وان عدم الإيقاف يعرض الوافدين إلي ايقاف الخدمات لذا لابد من تسجيل البصمة وان يكون يكون لكل فرد مقيم في المملكة جواز السفر الخاص به حتي يتمكن رب الأسرة من تسجيل الإقامة لأبناءه، أما عن شروط البصمة فهي كالتالي:

يتم استثناء الأطفال وحديثي الولادة والرضع والأطفال اللذين لم يبلغوا سن السادسة من التسجيل وإذا بلغ الطفل سن السادسة فهو” السن القانوني”يجب التسجيل في البصمة.

عند بلوغ الابن أو الابنة سن 15 عاماً أو اكثر وهو سن البلوغ القانوني فيجب عليهم التسجيل في بصمة الوافدين.

أن يكون الأب أو الأم متواجدين في المملكة العربية السعودية.

يجب علي الوافدين المقيمين في المملكة إحضار جواز سفر ساري المفعول وأن تكون الإقامة سارية.

يجب أن يكون سجل الوافد خالي تماماً من المخالفات المرورية عند تسجيل بصمة الأبناء في جوازات السفر.

خطوات توثيق البصمة عن طريق أبشر الالكتروني

بعد عرض أهم شروط البصمة في الجوازات فيمكننا التعرف علي طريقة توثيق البصمة من خلال أبشر وهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة أبشر الالكترونية .

يجب كتابة الاسم وكلمة المرو الخاص بك.

يحب عليك كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

يجب الضغط علي “مصادقة البطاقات وتفاصيل الاتصال”.

الضغط علي أيقونة slide document & data .

سوف يظهر أمامك “طلب مصادقة شريحة البيانات “.

يتم قراءة الشرو والأحكام بعناية ثم الموافقة عليها.

الضغط علي إرسال طلب مصادقة”.

سيتم إرسال رقم التحقق ويجب عليك كتابته في المكان المخصص لذلك.

يجب كتابة رقم الجوال الخاص بك واسم المستخدم.

سيتم إرسال رسالة توضح جميع تفاصيل طلب التحقق من البصمة

يمكنك المتابعة من خلال أبشر لمعرفة تجاح عملية التسجيل.