“التجارة”: إحالة 764 قضية غش تجاري إلى النيابة ونشر ‏‏62 إعلان تشهير خلال عام

بلادي – الرياض :

أحالت وزارة التجارة 764 قضية غش تجاري إلى ‏النيابة العامة خلال العام الماضي، ونشرت 62 ‏إعلان تشهير لمخالفي النظام، بعد صدور ‏أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.‏

وأوضح مصدر بالوزارة وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”، أن الأحكام واجبة النفاذ الصادرة في حق المخالفين لنظام ‏التستر التجاري، تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية ‏تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بالمخالفين في ‏الصحف المحلية.

يُشار إلى أن الوزارة التجارة تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل ‏إلى 30 في المائة من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد ‏تحصيلها والتي قد تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد‎.