القبض على مواطنَيْن أشعلا النيران في كاميرا “ساهر” بالدوادمي (فيديو)

بلادي – الرياض :
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي، من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، قاما بإشعال النيران في كاميرا ساهر بمركز المحمدية.
وأوضح “سناب الداخلية”، أن الفرق الميدانية في القوات الخاصة لأمن الطرق، رصدت قيام شخصين بإشعال النيران في الصندوق الذي يحتوي على كاميرا الرصد الآلي “ساهر” على مقربة من الطريق العام، ثم لاذا بالفرار.
وأبان أنه بعد إجراء المسح الميداني وتتبع الآثار؛ تم القبض على المتهمين، وجرى إيقافهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
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