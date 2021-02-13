“كفاءة الطاقة” ترصد 59 ‏مخالفة على مراكز بيع منتجات الإنارة

بلادي – الرياض :
أكد مركز كفاءة الطاقة، أن الفرق الرقابية رصدت 59 مخالفة على منشآت بيع منتجات الإنارة، من خلال 2482 جولة على مستوى المملكة، للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات.
وأوضحت “كفاءة الطاقة” أن منطقة الرياض سجلت أعلى عدد مخالفات بـ31 مخالفة من خلال 725 زيارة، تلتها حائل بـ12 مخالفة من خلال 217 زيارة، فيما لم تسجل مخالفات على مناطق، الشرقية والجوف ونجران وعسير وجازان والباحة.
وشملت المخالفات التي تم رصدها، منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، أو أن البطاقة غير ملونة (أبيض وأسود)، بالإضافة إلى أن بعض المنتجات عليها بطاقة اوروبية وليست سعودية، وأخرى تظهر البطاقة كملصق وليست مطبوعة.
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