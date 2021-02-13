“كفاءة الطاقة” ترصد 59 ‏مخالفة على مراكز بيع منتجات الإنارة

بلادي – الرياض :

أكد مركز كفاءة الطاقة، أن الفرق الرقابية رصدت 59 مخالفة ‏على منشآت بيع منتجات الإنارة، من خلال 2482 جولة على ‏مستوى المملكة، للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على ‏المنتجات.‏

وأوضحت “كفاءة الطاقة” أن منطقة الرياض سجلت أعلى عدد مخالفات بـ31 مخالفة من خلال 725 ‏زيارة، تلتها حائل بـ12 مخالفة من خلال 217 زيارة، فيما لم تسجل مخالفات على ‏مناطق، الشرقية والجوف ونجران وعسير وجازان والباحة.‏

وشملت المخالفات التي تم رصدها، منتج إنارة لا يحمل بطاقة ‏كفاءة الطاقة، أو أن البطاقة غير ملونة (أبيض وأسود)، ‏بالإضافة إلى أن بعض المنتجات عليها بطاقة اوروبية وليست ‏سعودية، وأخرى تظهر البطاقة كملصق وليست مطبوعة.‏