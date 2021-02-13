“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها

بلادي – الرياض : أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية، في محاولة لاستهداف مطار أبها الدولي. وأبان “التحالف” أن الطائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية معدة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد على إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

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