‏”أمانة الأحساء” توضح حقيقة فرض غرامة بـ20 ألفاً على صاحب متجر ورود لتركه المحل 5 دقائق

بلادي – الرياض :

قالت أمانة محافظة الإحساء، إنها لم تصدر قراراً بإغلاق محل للهدايا والورود ‏في بلدة الرميلة، أو تغرم صاحبه مبلغ 20‏ ألف ريال، ‏بسبب تركه المحل لمدة 5 دقائق، لإدخال ابنه المعاق دورة المياه.

وأوضحت الأمانة في بيان رداً على رسالة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص، أنه بعد التدقيق والتقصي من قبل وكالة البلديات‏، والتواصل المباشر مع صاحب المحل، اتضح عدم قيام مراقب ‏بلدية العمران بزيارة المحل خلال الفترة القصيرة الماضية.

وأوضحت الأمانة أن المخالفة المحررة على المحل، والتي ‏تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي، تم تحريرها من قبل مراقب يتبع ‏لجهاز حكومي آخر.‏