‏”أمانة الأحساء” توضح حقيقة فرض غرامة بـ20 ألفاً على صاحب متجر ورود لتركه المحل 5 دقائق

بلادي – الرياض :
قالت أمانة محافظة الإحساء، إنها لم تصدر قراراً بإغلاق محل للهدايا والورود في بلدة الرميلة، أو تغرم صاحبه مبلغ 20 ألف ريال، بسبب تركه المحل لمدة 5 دقائق، لإدخال ابنه المعاق دورة المياه.
وأوضحت الأمانة في بيان رداً على رسالة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص، أنه بعد التدقيق والتقصي من قبل وكالة البلديات، والتواصل المباشر مع صاحب المحل، اتضح عدم قيام مراقب بلدية العمران بزيارة المحل خلال الفترة القصيرة الماضية.
وأوضحت الأمانة أن المخالفة المحررة على المحل، والتي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي، تم تحريرها من قبل مراقب يتبع لجهاز حكومي آخر.
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