وكيل “الصحة” يُعلن وصول المزيد من اللقاحات قريبًا ويُوضح أياً منها الأفضل

بلادي – الرياض :

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتورعبدالله عسيري عن قرب وصول المزيد من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلى المملكة.

وأجاب عسيري عن سؤال: “ما هو الأفضل؟” بقوله إن كلها آمنة، وكلها تحمي بإذن الله من المضاعفات الشديدة والوفاة من (كوفيد-19).

وأضاف أنه عندما يحين دور الشخص في التطعيم يمكنه أن يأخذ من التطعيمات النوع الذي يريد.