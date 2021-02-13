انخفاض مؤشر المنشآت المخالفة للإجراءات ‏الاحترازيّة بنسبة 35%‏ في الرياض

بلادي – الرياض :
كشفت أمانة الرياض، عن انخفاض مؤشر المنشآت غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازيّة، خلال اليومين الماضيين، حيث سجل المؤشر أمس الجمعة تراجعًا بنسبة 35% عن أمس الأول الخميس.
وأوضحت الأمانة أن الرقابة المشددة كانت العامل الرئيسي وراء خفض عدد المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية اليومية، وتطبيقها للعقوبات النظامية على جميع المنشآت المخالفة للضوابط والاشتراطات الصحية.
وأظهر المؤشر أن يوم الأربعاء الماضي سجل أعلى المعدلات، بعدد 132 منشأة مخالفة، ومن ثم انخفضت إلى 88 مخالفة يوم الخميس، ثم 57 مخالفة، أمس الجمعة.
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