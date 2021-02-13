انخفاض مؤشر المنشآت المخالفة للإجراءات ‏الاحترازيّة بنسبة 35%‏ في الرياض

بلادي – الرياض :

كشفت أمانة الرياض، عن انخفاض مؤشر المنشآت غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازيّة، خلال اليومين الماضيين، حيث سجل المؤشر أمس الجمعة تراجعًا بنسبة 35% عن أمس الأول الخميس.‏

وأوضحت الأمانة أن الرقابة المشددة كانت العامل الرئيسي وراء ‏خفض عدد المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، ‏مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية اليومية، وتطبيقها للعقوبات ‏النظامية على جميع المنشآت المخالفة للضوابط والاشتراطات ‏الصحية.

وأظهر المؤشر أن يوم الأربعاء الماضي سجل أعلى ‏المعدلات، بعدد 132 منشأة مخالفة، ومن ثم انخفضت إلى 88 مخالفة ‏يوم الخميس، ثم 57 مخالفة، أمس الجمعة.‏