بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على مفقود الطائف متوفى داخل مركبته

بلادي – الرياض :
عثرت الأجهزة بمنطقة المدينة المنورة، على والد الشهيد “الثبيتي” متوفى داخل مركبته، وذلك بعدما كان قد اختفى في ظروف غامضة قبل عدة أيام.
وأوضحت مصادر أنه تم العثور على المفقود “عابد عبدالله الثبيتي” متوفىً وفاةً طبيعية داخل مركبته، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق”، أنه كان قد خرج من منزله بمحافظة الطائف يوم الجمعة قبل الماضي، وقد تم رصد مخالفات سرعة على مركبته في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وكان نجل المفقود قد أوضح أن والده الذي يعاني من مرض الشلل الرعاش والسكري ويبلغ من العمر 58 عاماً، وأنه يقود سيارة هيونداي “سانتافي”، وأنهم بحثوا عنه غير أنهم لم يعثروا له على أثر.
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