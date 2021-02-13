نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مؤسسة تكافل الطلاب للحصول علي مساعدة مالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة تكافل الخيرية في المملكة العربية السعودية, تقدم مؤسسة تكافل الخيرية مساعدات عديدة للأشخاص في المملكة, ومن ضمن المساعدات التي تقدمها هي تكافل الطلاب, حيث تقوم بتقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجاً لمساعدة أبنائهم علي الاستمرار في التعلم للحصول علي درجة عليمة مميزة, وتقوم مؤسسة تكافل بدفع جزء من المصاريف الخاصة بالطلاب والطالبات الدارسين, ومن المعلومات المؤكدة عن مؤسسة تكافل أنها قامت بتحمل مصاريف الطلاب في المملكة العربية السعودية حيث وصلت إلي ما يقرب 500 مليار ريال سعودي, وتقدم مؤسسة تكافل هذه المساعدات للطلاب بشروط محددة, ويوجد خطوات للتسجيل في مؤسسة تكافل للحصول على الإعانة.

التسجيل في مؤسسة تكافل للحصول علي إعانة تكافل الطلاب

حددت مؤسسة تكافل العديد من الشروط علي الأسرة للحصول علي تكافل الطلاب ولابد أن تكون هذه الشروط متوفرة في الطالب أو الطالبة المتقدمة لأخذ إعانة تكافل طلاب:

لابد أن يكون الطالب أو الطالبة المتقدمة تحمل الجنسية السعودية ولا يتم قبول من يحمل أي جنسية آخري غير السعودية. لا يستطيع طلاب محو الأمية الحصول علي هذه الإعانة. يجب أن تكون المدرسة التابع لها الطالب تشمل خدمة تكافل. حتي تستمر مؤسسة تكافل إعطاء إعانة تكافل طلاب لابد من أن يقوم الطالب بالتسجيل في بداية كل عام دراسي ولا يكتفي بالتسجيل في أول مرة فقط. الطلاب والطالبات الذين بلغوا الصف الثالث الثانوي لا يستطيعون الاستفادة من إعانة مؤسسة تكافل للإعانة الطلابية.

كيفية التسجيل في مؤسسة التكافل الخيرية للإعانة الطلابية

قم بزيارة موقع مؤسسة تكافل.

عند الدخول علي الموقع الإلكتروني لمؤسسة التكافل قم باختيار بوابة الطلاب.

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها يتم إدخال المعلومات المطلوبة والتي يجب أن تقوم بالحصول عليها من المدرسة التابع لها والخاضعة لخدمة تكافل.

بعد ذلك تقوم بكتابة بياناتك الشخصية من حيث اسمك واسم الأب, ويتم أيضاً إدخال الحالة الاجتماعية لك.

بعد الانتهاء من كتابة جميع البيانات المطلوبة منك يجب أن تقوم بالتأكد من صحتها, ثم تقوم بالضغط على حفظ, ليقوم الموقع بحفظ جميع بياناتك للتواصل معك بعد مراجعة هذه البيانات.