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عمر شويل - جدة يبحث كثير من المواطنين والمقيمين في السعودية عن طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالتقسيط، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار في جميع الخدمات والسلع، سيما عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنحو 15% بدلا من 5%، إضافة إلى أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي تأثرت بها كثير من الفئات، فيما يأتي ذلك تيسيرًا من الشركة على المستهلكين، وحتى تستمر الخدمة دون انقطاع وفي الوقت نفسه تحصل الشركة على جميع المتأخرات، كما يتم ذلك أون لاين عبر موقع الشركة.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالأقساط في السعودية

ونرصد في السطور التالية، طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالأقساط في السعودية أون لاين، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى حساب المستفيد على موقع الشركة السعودية للكهرباء.

ثمّ التقدم بطلب عبر اختيار خطة الأقساط.

وتحديد عدد الأقساط.

فيما كانت الشركة قد أكدت إمكانية تقسيط الفاتورة بسداد 50% من قيمتها.

دفع المبلغ المتبقي من الفاتورة مع الفاتورة التالية.

دفع قيمة استهلاك الكهرباء أون لاين

فيما يمكن دفع قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية أون لاين عبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني خدماتنا عبر الإنترنت. إدخال بيانات تسجيل الدخول. ثم الذهاب إلى خدمة الدفع بالفيزا. وإدخال رقم الفيزا. النقر على خيار “سداد”. ظهور قائمة الفواتير التي لم يجرِ تحصيلها. إدخال رقم الفاتورة ورقم المشترك، وننقر على “دفع”. التأكد من البيانات المدخلة. ننقر على “موافق”، لإتمام العملية بنجاح.

الاستفسار عن قيمة استهلاك الكهرباء في السعودية

ويمكننا الاستفسار عن قيمة استهلاك الكهرباء في السعودية عبر الدخول إلى موقع الشركة على شبكة الإنترنت، واتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع شركة الكهرباء السعودية على شبكة الإنترنت.

نختار خدمات الفواتير.

ثمّ ننقر على استعراض الفواتير.

إدخال رقم الحساب، وعرض الفاتورة.

يذكر أننا عرضنا في مقالنا، كيفية دفع قيمة الاستهلاك في الطاقة الكهربائية بشكل جزئي عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء، وكذلك الاطلاع على الفواتير التي لم تسدد بعد، دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع الشركة في المملكة العربية السعودية.