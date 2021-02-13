نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصيني يتوقع منخفض جوي عملاق يمتد إلى المملكة وهذا موعده في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقع عبدالعزيز الحصيني خبير الطقس أن تتأثر مناطق الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وتركيا بمنخفض ثلجي عملاق في الفترة القادمة ، حيث من المتوقع وصوله في يوم السابع عشر من فبراير الجاري الموافق 5 رجب 1442هـ.

ارتفاع في درجات الحرارة يتبعه انخفاض

وهذا المنخفض سوف يؤثر على بعض دول الخليج العربي، وبالرغم من توقع هطول أمطار بدرجات متفاوتة مع وجود رياح متفرقة بنهاية الأسبوع بسبب تأثير المنخفض العملاق، لكن من المتوقع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع الحالي بمعدل يتراوح من 4 إلى 6 رجات مئوية أكبر مما سجلته درجات الحرارة يوم الجمعة الماضي الموافق 12 فبراير /30 رجب مع هبوب الرياح المحملة بالغبار، وقد يحدث سقوط برد مع الأمطار المتفاوتة في شدتها في مناطق مختلفة من المملكة والكويت واليمن، ثم تنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 8 إلى 10 درجة مئوية بداية من يوم الخميس 6 رجب 1442هـ.

ومن المتوقع أيضًا أن يسبب المنخفض تساقط الثلوج المتوسطة على بلاد الشام وتركيا وتزداد كثافة الثلوج مع الارتفاع عن سطح البحر، وستكون الثلوج مصحوبة برياح رعدية وأمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول على بعض المناطق تستمر لعدة أيام، وانخفاض في درجات الحرارة.

وفي تلك الفترة تتأثر سواحل المملكة على البحر الأحمر المتوسط بطقس غير مستقر وسوف يبدأ هذا الطقس بالتقدم بشكل تدريجي بداية من مساء الثلاثاء مع تراكم سحب ركامية رعدية فوق ساحل البحر، ثم يظهر تأثيرها على مناطق مثل تبوك، وتوقع سقوط الأمطار على جدة في صباح الأربعاء، ويتطور مع بداية ليلة الخميس الجمعة القادم إن شاء الله ليصل إلى مناطق ينبع ورابغ واملح، ثم يمتد للأجزاء الداخلية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مع وجود نشاط للرياح وبرق ورعد وهطولات متوسطة في بعض الأحيان وخفيفة بشكل عام على معظم مناطق المملكة.