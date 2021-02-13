نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقم المجاني بنك الرياض للشكاوى واستفسارات العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الرياض من البنوك الحكومية الهامة في المملكة والتي تقدم مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية، وتقديم العروض المختلفة من أنواع التمويل المختلفة لعملاء البنك من كافة محافظات المملكة، ويستفيد العملاء من أرقام التواصل المجانية التي يقدمها البنك حتى يتمكن العميل من الحصول على الخدمة بشكل سريع ومباشر من أي شبكة اتصالات متاحة، سوف نتعرف على أرقام بنك الرياض ووسائل التواصل المختلفة.

الرقم المجاني بنك الرياض

يتيح بنك الرياض مجموعة من الأرقام الخاصة بالعملاء مع تصنيف هذه الأرقام طبقاً لمميزات العميل فيوجد أرقام خاصة بالمصرفية الذهبية وأرقام لعملاء البطاقة البلاتينية وغيرها سوف نتعرف على هذه الأرقام في التالي:

رقم بنك الرياض المجاني لخدمة العملاء من كافة أنحاء المملكة ولكافة العملاء هو” 920002470″ ويمكن الاتصال من خارج المملكة بعد إضافة الكود.

خدمات المصرفية الذهبية يتم الاتصال على الرقم” 8004410000″.

أما خدمة عملاء المصرفية الخاصة فيمكن الاتصال على الرقم ” 8001226666″.

ورقم خدمة العملاء المصرفية الماسية يمكنهم الاتصال على” 8006100010″.

أما البطاقة البلاتينية فيمكن الاتصال على الرقم ” 8001242228″.

كما وفر بنك الرياض أرقام لخدمات الدعم الفني والتسويق، وقسم التحصيل وهذه الأرقام هي:

قسم التحصيل” 920001724″.

قسم التسويق” 8001342020″.

قسم الدعم الفني”8001240010″.

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طرق التواصل مع بنك الرياض إلكترونياً

يمكن التواصل مع خدمات بنك الرياض من خلال موقع البنك على الإنترنت وخدمة تواصل معنا ويمكن الدخول على الموقع من خلال رابط الموقع الرسمي.

اختيار خدمة تواصل معنا وتحديد الخدمة سواء كانت شكوى أو استفسار، أو تقديم اقتراح.

بالضغط على شكوى يتم كتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة، والضغط على التالي.

استكمال البيانات وكتابة نص الشكوى ونقل رمز التحقق ثم الضغط على تقديم.

يتم الرد على الشكوى من خلال وسائل التواصل المدونة على الموقع.

والجدير بالذكر أن هاتف بنك الرياض المجاني يتيح العديد من الخدمات للعملاء مثل:-

دفع فواتير العميل من خلال الهاتف. الاستفسار عن كافة القروض المقدمة من بنك الرياض. الحصول على كلمة السر الخاصة بالبطاقة البنكية.