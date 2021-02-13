نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل مولود جديد إلكترونياً بالمملكة عبر موقع أبشر الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل مولود جديد عبر أبشر، أصبحت جميع المعاملات داخل المملكة العربية السعودية تتم إلكترونياً وذلك لجميع المقيمين بالمملكة وذلك من أجل تسهيل إنهاء المعاملات دون الحاجة للذهاب إلى مقر الخدمات لإنهاء تفاصيل كل خدمة، ويأتي ذلك في مصلحة المواطن الذي يقضي خدمته بسهولة ودون تعقيدات ورقية لإنهاء الخدمة، وتعد منصة أبشر أحد المواقع التي تضم عدة خدمات إلكترونية تخص كل مواطن وكل وافد إلى المملكة، ومن الخدمات الحديثة التي تتولي وزارة الداخلية تقديمها للمواطنين تسجيل المواليد عبر موقع أبشر الإلكتروني، فمن خلال أبشر هناك خدمة إلكترونية جديدة يتم من خلالها تسجيل المواليد الجدد إلكترونياً دون الضرورة للذهاب إلى مقر الأحوال المدنية الخاصة بتسجيل المواليد الجدد بالمملكة، وسوف نوضح لكم رابط تسجيل المواليد بموقع أبشر داخل المملكة العربية السعودية.

خدمات خاصة بالمواليد من خلال موقع أبشر

يتم تطبيق الرؤية الاقتصادية حتي عام 2020 من خلال تطبيق الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تخدم كل مواطن سعودي وكل وافد أيضاً، فهناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تهم مواطني المملكة ويضمها موقع أبشر وتتعلق بالمواليد أيضاً مثل تسجيل مولود جديد، وإمكانية استخراج شهادة ميلاد من موقع أبشر.

كما يمكن من خلال أبشر طباعة قيد عائلي يكون مسجل من خلاله كافة بيانات الأسرة من حيث عدد الأفراد وعدد الذكور والإناث، حيث تعمل منصة أبشر الإلكترونية علي تحديث جميع الخدمات الإلكترونية التي تهم جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وتفعيلها للجميع دون أي رسوم مقابل أداء هذه الخدمات، بل الهدف من هذه الخدمات هو تسهيل وتسريع الخدمات وتخفيف الضغط علي مقرات العمل بجميع الهيئات.

خطوات تسجيل مواليد جديدة بالمملكة عبر موقع أبشر

تسجيل المواليد الجدد متاح من خلال الدخول علي موقع أبشر، ثم يتم الدخول علي الاستعلامات الإلكترونية ومن خلالها يتم اختيار تسجيل مواليد جدد، ثم يتم تسجيل تفاصيل تسجيل المولود بدقة من حيث اسم المولود، واسم الأب والأم والجد، والتاريخ الخاص بالولادة، ثم تكملة باقي البيانات والضغط علي تسجيل، ويمكن اختيار إرسال شهادة الميلاد من خلال البريد السعودي من خلال اختيار ذلك بنموذج تسجيل المولود عبر رابط أبشر.

شروط تسجيل المواليد الجديدة عبر الأحوال المدنية السعودية

يجب أن يكون اسم المولود غير مخالف للأسماء التي تحددها المملكة وغير مخالفة للشريعة الإسلامية.

ألا يكون اسم المولود من الأسماء ذات الطابع المركب.

ألا يكون الاسم الخص بالمولود مضاف له اسم لقب، مثل الأسماء الآتية: السيد أو الشريف أو غيرها من الأسماء ذات الألقاب المختلفة.

خدمات منصة أبشر

تتصدر منصة أبشر في جمع الكثير من الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي يستخدمها الكثير من المواطنين المقيمين بالمملكة ومن هذه الخدمات، الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية أو رقم اللوحة، كما تتوفر خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية، الاستعلام عن صلاحية الإقامة وموعد تجديدها وسداد الرسوم الخاصة بها إلكترونياً، وغيرها من الخدمات التي تضمها منصة أبشر للجميع.