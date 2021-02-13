نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يُعلن عن ضوابط عقد الإيجار الإلكتروني لإثبات الاستقلالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن حساب المواطن على صفحته الرسمية عن ضوابط عقد الإيجار الإلكتروني لإثبات الاستقلالية من أجل الحصول على الدعم المستحق، وبين ذلك في تغريده له عبر حسابه الرسمي على منصة توتير اليوم، ويُذكر أن برنامج حساب المواطن من ضمن برامج التنمية في المملكة والهدف منه رفع الأعباء على كاهل الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل حتى لا تتضرر من الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها المملكة وفقًا لرؤية 2030.

ضوابط عقد الإيجار الإلكتروني لإثبات الاستقلالية

بين حساب دعم المواطن أنه يكفي إرفاق مرفق واحد لإثبات الاستقلالية، يمكن إرفاق عقد إيجار كمستند لإثباتها ولابد من إرفاق عقد إيجار إلكتروني موحد من شبكة إيجار على أن يكون سار الصلاحية وباسم مقدم الطلب، ولإرفاق العقد اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن وتسجيل الدخول

ثم اختيار تفاصيل الطلب

انقر على إدارة المرفقات

ثم أرفق المستند المطلوب من خلال النقر على أيقونة استعراض الملف

لابد أن يكون الملف بأحد الصيغ التالية حتى يُقبل :pdf,pmp,png,jpj,jpaj

لابد ألا يتجاوز حجم الملف 2 ميجابايت.

هذا ويُشدد حساب المواطن على تحديث البيانات دوريًا وخاصة البيانات المتعلقة بالدخل والحالة الاجتماعية وعدد التابعين وغير ذلك، حتى لا يُؤثر على مبلغ الدعم حيث يؤثر عدم التحديث على الدعم مباشرة، ولتحديث بيانات حساب المواطن اتبع التالي:

الولوج إلى بوابة حساب دعم المواطن

تسجيل الدخول بالهوية الوطنية

النقر على قسم الاستعلام

ثم خانة تحديث البيانات ثم حدث البيانات الجديدة وانقر على إرسال.

هذا وبين حساب المواطن أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي في الدفعة السابقة 13 مليار ريال، ليُصبح إجمالي ما تم دفعه في البرنامج منذ انطلاقه لليوم 90 مليار ريال ومنهم 667 مليون تعويضات بأثر رجعي عن الدفعات السابقة، كما بين المتحدث الرسمي لحساب دعم المواطن أن أكثر من 78% من المستفيدين بهذه الدفعة قد تحصلوا على الدعم.وقد بلغ متوسط دعم الأسرة 1048 ريالاً