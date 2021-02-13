نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة تاريخ انتهاء الإقامة في السعودية أون لاين وشروط التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد معرفة تاريخ انتهاء الإقامة في السعودية ومراقبة صلاحية هذه الوثيقة الرسمية، إحدى أهم الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية للوافدين إلى المملكة العربية السعودية، إذ إن هذه البطاقة هي الضامن الرئيسي لوجود المقيم في المملكة دون أي مشكلات قانونية، لذلك فإن الاستعلام عن هذه الخدمة على رأس أولويات أي وافد في أثناء دخوله هذه المنصة التي تخدم نحو 19 مليون مستخدم في أكثر من 200 خدمة بالمجان وطوال الوقت، دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية في أوقات محددة والانتظار لساعات أحيانًا.

معرفة تاريخ انتهاء الإقامة في السعودية أون لاين

وفي سبيل معرفة تاريخ انتهاء الإقامة في السعودية أون لاين، يمكننا متابعة هذا المقال الذي سنوضح من خلاله خطوات التعرف إلى هذه الخدمة وغيرها، وذلك على النحو الآتي:-

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

ثمّ ننقر على “أبشر الأفراد”.

إدخال رقم الهوية وكلمة السر والرمز المرئي بشكل صحيح.

النقر على “تسجيل الدخول”.

نستلم كود على الهاتف الجوال، ثم ندخله في المكان المخصص، ونختار “خدماتي”.

كما ننقر على خدمات الحجوزات.

يلي ذلك، النقر على الاستفسار عن صلاحية الإقامة.

إدخال رقم الهوية، والرمز المرئي.

ونضغط على عرض البيانات.

ظهور مدة سريان صلاحية الإقامة ووقت انتهائها.

شروط تجديد الإقامة السعودية

وقبل الدخول إلى حسابنا في منصة أبشر لتجديد الإقامة، فإن هناك عددًا من الشروط التي يجب توافرها، وهي على النحو الآتي:

لا بد من التواجد في المملكة في أثناء وقت التجديد.

دفع الرسوم المقررة.

سريان صلاحية جواز السفر.

امتلاك تأمين طبي.

أن يكون المقيم ليس مقيدًا على قائمة بلاغات التهرب من العمل.

لا يكون لدى المقيم ابن عمره أكثر من 18 سنة.

سداد المخالفات المرورية “إن وجدت”.

غرامة عدم تجديد الإقامة في المملكة

وفي حالة انتهاء صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية دون تجديد، فإن ذلك يتسبب في فرض عقوبات على المقيم، تبدأ بغرامة مالية وتنتهي بالترحيل، وذلك على النحو الآتي:

تطبق غرامة للمرة الأولى بقيمة 500 ريال سعودي.

ثمّ غرامة للمرة الثانية بقيمة ألف ريال سعودي.

وتطبيق عقوبة ترحيل نهائي خارج المملكة في حالة مخالفة التجديد في المرة الثالثة.

وبهذا نكون قد انتهينا من موضوعنا الذي أوضحنا فيه كيفية التعرف إلى موعد انتهاء الصلاحية الخاصة بسريان الإقامة، وفي الوقت نفسه شروط التجديد قبل انتهاء الموعد المحدد، وكذلك الغرامات والعقوبات المقررة على المخالفين.