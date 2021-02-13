نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات تتيح تسجيل أبشر لمواطني الخليج والتابعين وحاملي تأشيرات الزيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت المديرية العامة للجوازات بصفتها الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم خدمات الإقامة بالمملكة العربية السعودية، لكافة المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي، وللمقيمين من التابعين، وأيضًا للزوار من حاملي تأشيرة الزيارة، الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها منصة “أبشر” الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات الوطني الذراع التشغيلي للهيئة السعودية، للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

طرق التسجيل

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن التابعين للمقيمين يمكنهم التسجيل في منصة “أبشر” باستخدام رقم هوية مقيم، أما حاملي تأشيرات الزيارة، والمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي، فبإمكانهم بموجب رقم الحدود، التسجيل وتفعيل حسابات لهم على منصة “أبشر” وذلك عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال فروع المديرية العامة للجوازات، أو عن طريق القنوات الإلكترونية للعديد من البنوك السعودية، التي تقدم هذه الخدمة.

لاستكمال التحول الرقمي

تأتي هذه الإجراءات في إطار التوجه باستكمال التحول الرقمي، وما تقدمه المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع قطاعات وزارة الداخلية الأخرى من خدمات لكافة المستفيدين، حيث أن بإمكانهم إنهاء كل إجراءاتهم بطريقة إلكترونياً، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة مختلف المقار الحكومية، إضافة لذلك يمكن لهذه الشرائح أن تدخل إلى مختلف المنصات التابعة للعديد من الجهات الحكومية الأخرى التي ترتبط بخدمة النفاذ الوطني الموحد، وذلك عن طريق باستخدام الهوية الرقمية التي تصدرها وزارة الداخلية من خلال المنصة الإلكترونية “أبشر”.

تجدر الإشارة إلى أن منصة “أبشر” عملت على تطوير وتشغيل المنصة، بتوفير البنية التحتية والأنظمة اللازمة، والتي توفر لكافة عملاء “أبشر” العديد من الخدمات التي تقدمها المنصة من خدمات إلكترونية، علاوةً على أن تقديم هذه الخدمات المطورة يهدف إلى استدامة منصة “أبشر”.