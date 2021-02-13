نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن بلاغات الهروب في السعوديه عن طريق موقع وزاره الداخليه 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة استعلام عن بلاغات الهروب في السعودية عن طريق موقع وزاره الداخلية حيث تعددت مشاكل الهروب من العاملين والهروب من صاحب العمل مما يدفع أصحاب العمل إلى تقديم بلاغات في هؤلاء الوافدين الهاربين من أجل محاكمتهم خاصة وأن هروب الوافد قد يعود على صاحب العمل بالخسارة الكبيرة.

استعلام عن بلاغات الهروب في السعوديه

يلتزم الوافد بعقد عمل مع صاحب العمل وتضع الحكومة السعودية قوانين إذا خالفها الوافد سوف يعرض للعقاب والمحاكمة ولذلك فإن هروب الوافد من الشركة أو صاحب العمل هو أمر قد يعود بالضرر الشديد علي الوافد وقد يعرضه الأمر إلي الترحيل نِهَائِيًّا من المملكة، ولذلك يبحث الكثير من أصحاب العمل عن طريقة التبليغ وسوف نشرح لكم في هذا الموضوع طريقة استعلام عن بلاغات الهروب في السعودية من خلال موقع وزارة الداخلية السعودي بخطوات بسيطة للغاية من خلال الجوال أو الحاسوب.

من شروط تقديم بلاغ في وافد هرب من صاحب العمل هو أن يكون بين صاحب العمل والوافد عقد عمل ساري لم ينتهي في هذه الحالة يحق لصاحب العمل تقديم بلاغ في الوافد بشرط أن يكون لدية كافة معلومات الوافد لكي يستطيع تقديمها وتستطيع الحكومة السعودية اتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الأمر، وأيضا تضع الحكومة مدة زمنية قبل تقديم بلاغ في وافد وإذا تغيب الوافد لمدة تزيد عن المدة المحددة يحق لصاحب العمل تقديم بلاغ.

خطوات استعلام عن بلاغات الهروب

قم بالتوجه إلى موقع وزارة الداخلية السعودي وتسجيل الدخول إلى الموقع.

وتسجيل الدخول إلى الموقع. قم بالتوجه إلى خانة خدمات الاستعلام عن وافد هارب من قائمة الخدمات المتواجدة.

عند الضغط على خيار الاستعلام عن وافد هارب سيتم تحويلك إلى موقع ابشر الإلكتروني.

قم بالدخول إلى حسابك الشخصي وبعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة منك وهي رقم الجواز أو رقم الحدود.

بعد كتابة كافة البيانات المطلوبة منك سوف تظهر لك كافة البيانات الخاصة بالوافد والبلاغات التي تم تسجيلها.