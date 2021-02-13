نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات نظام العمل السعودي 1442 الجديد أبرز تعديلات نظام العمل الخاصة بالموظف وصاحب العمل والمرأة العاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديلات نظام العمل السعودي 1442، دارنا ما تعمل وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية على إتاحة البيئة التشريعية التي تساهم بشكل مباشر في تطوير جميع الأنظمة التي تدعم سوق القطاعات بالمجالات الإنتاجية والخدمية، والعمل على دعم كافة المنشآت، وبهدف تخفيض معدلات البطالة في البلاد، ولذلك قامت وزارة الموارد البشرية بإدخال بعض التعديلات على نظام العمل، وإليكم في ذلك المقال أبرز تعديلات نظام العمل السعودي 1442، تابعوا معنا على قراءة المقال للتعرف عليها.

نظام العمل السعودي 1442

تسعى المملكة السعودية بشكل مستمر إلى تطوير نظام العمل بها ودعم كافة الفئات المنتجة ومنشآت العمل المختلفة، حرصا منها على التخفيف من معدلات البطالة في البلاد بل إنها تسعى القضاء عليها تماما، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية بإطلاق بعض تعديلات نظام العمل السعودي 1442، وإليكم التعديلات في الفقرة القادمة ..

تعديلات نظام العمل السعودي 1442

من أبرز تعديلات نظام العمل السعودي 1442 ما يلي :

التعديل على المادة 29 وإضافة المادة 231 بدلا منها والتي تجرم أعمال السمسرة الخاصة بتوظيف المواطن السعودي، حيث قد تم فرض غرامة ما بين 200 إلى 500 الف ريال سعودي على من يمارس توظيف المواطنين السعوديين، أو استقدام عمالة العمالة الأجنبية بدون الحصول على ترخيص.

كما أفادت التعديلات بضرورة تقديم أي عامل يرغب في الاستقالة، أن يقدم طلب الاستقالة كتابيا، على أن يكون ذلك الطلب نافذ في حالة مضي أكثر من شهر على تقديمه، دون وجود إخطار لمقدم الطلب بقبول الاستقالة.

كما أعطت تعديلات نظام العمل السعودي 1442 صاحب العمل الحق في منح أي موظف أجازة تعويضية مدفوعة الأجر وذلك بدلاً من صرف بدل إضافي نسبته 50% من أجره، ويستفيد بذلك الأمر من يعملون بنظام الساعات الإضافية.

ويستفيد من تلك التعديلات أيضا العمال، حيث أنه قد تم احتساب جميع ساعات العمل التي يؤدونها في خلال أيام العطلات والأعياد على أنها ساعات إضافية.

كما أن التعديلات قد رفعت من أجر المرأة العاملة التي تحصل على أجازة وضع، بحيث أنها تحصل على أجر كامل وذلك لمدة 14 أسبوع, ويمكنها توزعيها برغبتها في خلال العام، وذلك بعد أن كانت مدة تلك الأجازة 10 أسابيع فقط.