نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الضمان الاجتماعي بنك التسليف شروط وآلية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الضمان الاجتماعي بنك التسليف قُدمت إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية كي تضمن لهم حياة كريمة، بعيدة كل البعد عن الديون، ويعتبر بنك التسليف من الجهات الحكومية التي تمكنت من توفير العديد من أنواع القروض أو تمويل لمستفيدي الضمان الاجتماعي كما أنه وفر قرض الضمان بدون كفيل وسوف نتعرف على طريقة الحصول على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات وكافة الفئات في المملكة.

قرض الضمان الاجتماعي بنك التسليف

تمكن بنك التسليف من تقديم مجموعة كبيرة من القروض، وخصوصًا قروض الضمان الاجتماعي والتي توفرت إلى الأرامل والشباب والمطلقات، إلى جانب مجموعة أخرى من القروض، وتتمثل الشروط في:

شروط قرض المطلقات بنك التسليف

أن يكون لدى المرأة المطلقة وثيقة رسمية تؤكد أنها مطلقة، وأنها هي من تعول نفسها.

توفير هوية وطنية سارية المدة.

أن يكون لديها أطفال تعولهم، على أن تكون أعمارهم أقل من 24 عام.

قروض الضمان الاجتماعي قرض الأرامل

وهناك شروط أيضًا من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي قرض الأرامل من بنك التسليف لضمان حياة كريمة لهم، وتتمثل تلك الشروط في:

أن تكون المرأة المطلقة ربة منزل، أو تعمل في أحد القطاعات بالمملكة حكومية كانت أو خاصة.

أن يكون لديها وثيقة رسمية تؤكد وفاة الزوج.

أن يكون لديها كفيل، وألا تكون قد حصلت على قرض من بنوك أخرى.

أن يتم سداد قيمة التمويل على مدار 30 شهر يتم حسابها بعد الحصول على القرض.

التقديم على قروض الضمان الاجتماعي بنك التسليف

وعلى من يرغب في الحصول على قرض بنك التسليف الاجتماعي أن يقوم باتباع الخطوات التالية:

أن يتم زيارة موقع بنك التسليف والادخار الإلكتروني ثم النقر على منتجات الفرد ومنها نختار التمويل الاجتماعي.

سنقوم بتسجيل الدخول في حالة الحصول على حساب فعلي، أو تسجيل جديد والبدء في إدخال البيانات.

ثم نقوم بإدخال البيانات الشخصية، ورفع الوثائق الرسمية التي تؤكد صحة البيانات.

سوف يتم النظر إلى البيانات والأوراق، والتعرف على مدى استحقاق المتقدم للحصو لعلى قرض الضمان الاجتماعي من بنك التسليف والادخار وسوف يتم الرد عليك للتعرف على قيمة التمويل.