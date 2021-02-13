نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارات بدون تحويل راتب ودفعة أولى من جميع شركات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوالى عروض تمويل تملك وشراء السيارات بدون تحويل راتب وبدون دفعة أولى، حيث يمكنك بسهولة الحصول على قرض لشراء سيارة جديدة من اختيارك، يتم تقديم هذه القروض بأسعار فائدة جذابة ولها فترة سداد تصل إلى خمس سنوات. تقدم بعض الشركات تمويلاََ للسيارات وقروضًا تصل إلى 100٪ من القيمة المدرجة للسيارة. يمكنك أيضًا الحصول على قرض لشراء سيارة جديدة، ليست هناك حاجة للأمن أو الضمانات المطلوبة لقرض السيارة المستعملة لأن السيارة تعمل كضمان. تكاليف التأمين ومعدلات الاستهلاك أقل بالمقارنة مع سيارة جديدة. ننصح دائما أن تحقق أولاً مما إذا كان المقرض يقدم قروضًا للسيارات الجديدة. إذا كانت الإجابة بنعم ، فيجب أن تكون السيارة الجديدة التي تخطط لشرائها مؤهلة للحصول على تمويل من المُقرض. وان كنت من محبي شراء السيارات المستعملة، فيجب أن تعلم أنه لا يمول بعض المقرضين السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات. قم بزيارة موقع الشركة على الانترنت، للتقدم بطلب للحصول على قرض السيارة. سيساعدك بعض الأبحاث عبر الإنترنت في الحصول على أفضل سعر فائدة ممكن. وقد تحتاج إلى مقارنة الصفقات عبر المقرضين على مجموعة واسعة من السيارات الجديدة. ولا يطلب بعض المقرضين دفعة أولى لتمويل السيارة، وقمنا بالبحث عن أفضل العروض المقدمة في السوق السعودي بالكامل، ووضعها في هذا المقال لتختار السيارة الأنسب لشراءها. وبالنسبة للأناس الذين يريدون تمويلا شخصي فيمكنهم الاستفادة من عرض تمويل شخصي مع تأجيل السداد.

تمويل سيارات فورد الناغي بدون دفعة أولى

تقوم شركة الناغي بتقديم حلول مبتكرة لكافة عملائها عن طريق تقديم تمويلات لبيع السيارات الحديثة، بدون تحويل راتب، وبعض العروض بدون دفعة أولى، وتتميز الشركة بخدمة ما بعد البيع بطريقة تمزيها عن باقي الشركات الأخرى، ويمكن طلب السيارة من خلال موقع الناغي لتمويل السيارات، واليكم عدة شروط لتمويل سيارات فورد:

جميع العروض متاحة للسعوديين والمقيمين حتى نهاية الشهر الحالي.

رسوم النقل والتسجيل غير مضافة على العروض الحالية.

يتم احتساب قيمة الدفعة الشهرية نظرا لسعر موديل السيارة 2020.

قد تزيد وتقل مبالغ الأقساط الشهرية من مشتري لأخر.

يتم تمويل شراء السيارات الجديدة من قبل بعض البنوك والشركات.

عروض تمويل شراء سيارات كيا

تقدم كيا مجموعة من خيارات الايجار التمويلي لسيارتها، بدفعة أولى فقط 10% ولنهاية الشهر القادم 2021، وتتعاون كيا عن طريق مصرف الراجحي قروض السيارات، في عمليات بيعها بواسطة وكيلها في السعودية شركة الجبر.

يتم حساب الايجار الشهري على المدة الأساسية وهي 5 سنوات. قد تقل النسبة السنوية اذا كان سجلك الائتماني جيد. يتم تمويل العرض من قبل بنك الراجحي. يبدأ معدل هامش الربح من 7.82%. يتم الرجوع لمصرف الراجحي في حال تم حدثت أي مشكلة أثناء طلب التمويل. الدفعة الأولى 10% فقط. جميع الأسعار في الجدول أدناه شاملة ضريبة القيمة المضافة.

سعر تمويل سيراتو 868 ريال سعر تقسيط سيلتوس 989 ريال تمويل k5 1145 ريال شراء كيا سبورتاج 1199 ريال

شركة توكيلات لتمويل السيارات عروض جديدة

تمويل سيارات بدون دفعة أولى من شركة أوتو ستار

تقوم شركة اوتو ستار بالتعاون مع الأولى، بخدمة تمويل سيارات هيونداي أكسينت 2020، وكيا K5، وهيونداي النترا، وايزوزو موكس 2020، يمكنك الاطلاع على حاسبة تمويل السيارات، لحساب القسط الخاص بك، بناء على الشروط التالية.

تمويل بدون دفعة أولى للسيارات المذكورة. تقوم الشركة بتأجيل 3 أقساط للعميل. جميع العروض بدون رسوم إدارية. نسبة هامش ربح تبدأ من 6.5% فقط. ضمان 3 سنوات على السيارات الممولة. شرط الراتب بداية من 3.500 ريال.

عروض تمويل سيارات شركة عبداللطيف جميل

بدون دفعة أولى هذا هو شعار شركة عبداللطيف جميل التي طالما تبهرنا بعروضها المتنوعة، خاصة على سيارات هيونداي. الشركة تقدم مجموعة متنوعة من العروض على تمويل السيارات بأقساط شهرية تتناسب مع مختلف الراتب الشخصي، يمكن الأن تقديم طلب شراء سيارة من عبداللطيف جميل.

سعر تمويل سيارة تويوتا 2021 CoRola 1,178 ريال Yaris 2021 972 RUSH 2021 1,162 FORnture 2021 1,909 INOVA 2021 1.676 ACCENT 1.063 CRETA 1.341 ELANTRA 1.303 SANTAFE 2.069 SPORTAGE 1.514 PEGAS 793 BInray 1,048 Azkara 1.426 COOLRay 1.258

يمكن أن يمثل اقتراض الأموال مع سوء الائتمان تحديً، ولكنه ليس مستحيلًا. ومع ذلك ، نظرًا لأن المقترضين ذوي الدرجات الائتمانية المنخفضة يمثلون خطرًا أكبر على المقرضين، فإنهم غالبًا ما يواجهون شروط إقراض أقل ملاءمة – مثل أسعار الفائدة المرتفعة ومبالغ القروض المنخفضة. علاوة على ذلك، اعتمادًا على المُقرض ونوع القرض أو بطاقة الائتمان ، قد لا يتأهل المقترض المحتمل الذي يعاني من سوء الائتمان على الإطلاق. ولذلك قمنا بكتابة مقال عن طريقة للحصول على تمويل سيارة بحد ائتماني ضعيف، إذا كنت بحاجة إلى الحصول على قرض سيارة مع سوء الائتمان ، فاتصل بالبنوك والشركات المحلية لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً. يتخصص بعض المقرضين عبر الإنترنت أيضًا في الحصول على قروض لسوء الائتمان، لذا ابحث في جميع خياراتك قبل الالتزام بالشروط.