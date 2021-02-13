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عمر شويل - جدة توثيق البصمة في الجوازات 1442 ذلك القرار الصادر عن المديرية العامة للجوازات بضرورة تسجيل البصمة الخاصة بكل مواطن مقيم على الأراضي السعودية وليس من أبناء الوطن، كذلك ضرورة تسجيل بصمة الأبناء المرافقين له؛ وذلك لكي يتمكن من استخراج جواز سفر خاص بكل طفل وتسجيل الإقامة لهم، وترجع أهمية استخراج جواز سفر للأبناء في الالتحاق بالمدارس السعودية، كما أنه لن يتمكن المواطن من تجديد الإقامة إلا بعد استخراج جواز سفر للأبناء منفصل عن الجواز الخاص به.

خطوات توثيق البصمة في الجوازات 1442 عبر أبشر

تحرص الحكومة السعودية على توفير الخدمات للمواطنين، بل وتسهيل الحصول عليها عبر الأنظمة الإلكترونية بسرعة ودقة متناهية، ومن بين الأنظمة الإلكترونية منصة أبشر التي تقدم العديد والعديد من الخدمات، من بينها إمكانية تسجيل البصمة للمواطن الوافد والتابعين له، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر. القيام بإتمام عملية تسجيل الدخول من خلال تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية. القيام بالنقر على خيار توثيق البيانات. القيام بتسجيل البيانات، والنقر على اسم شركة الجوال السعودية الخاصة برقم الجوال الشخصي. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام، ومن ثم النقر على إرسال الطلب. القيام بتسجيل الكود الذي تم إرساله على رقم الجوال الشخصي. النقر على أيقونة موافق.

يتوجب على المواطنين الوافدين التوجه إلى إدارة مصلحة الجوازات في المنطقة، وتسجيل البصمة للأبناء التابعين له، وتسجيل الخصائص الحيوية لهم، وبعد الانتهاء من تقديم طلب توثيق البصمة في الجوازات، يستطيع المتقدم الاستعلام عن نجاح عملية التسجيل عبر منصة أبشر الإلكترونية.

شروط تسجيل البصمة للوافدين 1442

نظرًا لأهمية تسجيل البصمة، واعتبارها أحد الشروط الأساسية للاستفادة بالخدمات المتاحة، فقد حددت المديرية العامة للجوازات بعض الشروط من أجل إتمام عملية التوثيق بنجاح، وجاءت الشروط كالآتي:

أن يكون المواطن الذي يقوم بتوثيق البصمة قد أتم السن القانوني وهو 15 عام، وبالنسبة للأطفال لا يتم تسجيل البصمة للأطفال أقل من ست سنوات. أن يكون المواطن أو التابعين متواجدين داخل الأراضي السعودية. يجب أن يكون جواز السفر ساري. يجب أن تكون الإقامة سارية. يشترط أن يكون المواطن قد سدد المخالفات المرورية.

في النهاية نكون تعرفنا على أهمية توثيق البصمة في الجوازات للمواطنين المقيمين بالمملكة والتابعين لهم من الأبناء، وما يترتب على عدم تسجيل البصمة من الحرمان من العديد من الخدمات الحيوية.