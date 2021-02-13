كيف ادخل البلاك بورد من الجوال في السعودية ومزايا المنصة للطالب والمعلم

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عمر شويل - جدة كيف ادخل البلاك بورد من الجوال ، هو أكثر سؤال يطرحه الطلاب في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن تحولت العملية التعليمية كاملة، من الحضوري إلى التعليم عن بعد، فبدأت وزارة التعليم السعودية، في توفير العديد من المنصات والوسائل التعليمية الإلكترونية، لكل لمراحل التعليمية بداية من الأساسي وحتى الجامعة، التي تتيح إمكانية التواصل والتعلم بكل سهولة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور كذلك، ومنها منصة مدرستي والتيمز، وكذلك البلاك بورد ونظام أودس بلس المستخدمان في جامعة الملك عبد العزيز، وكلها منصات وأنظمة تعليمية تمكّن الطلاب والمعلمين، من الدخول عليها واستعراض المواد الدراسية المقررة، والحصول على نسخة منها لكل طالب، بالإضافة إلى تعزيز البيئة التفاعلية بين الطلاب والمعلمين، ما يجعل من العملية التعليمية أكثر تشويقًا وتطورًا عن قبل.

كيف ادخل البلاك بورد من الجوال

يمكنك تشغيل البلاك بورد على الجوال، بكل سهولة من خلال اتباع خطوات بسيطة وسهلة للغاية، حيث يتساءل الكثير من الطلاب؛ كيف ادخل البلاك بورد من الجوال؟ خاصة وأنه نظام متطور يعمل على أجهزة الحاسبو العادية، وكذلك على الجوال بطريقة سريعة، وذلك لتمكين الطالب من فتح البلاك بورد في أي وقت ومكان يشاء. وهي تشبه خطوات الدخول على منصة مدرستي. وخطوات تشغيل البلاك بورد عبر الجوال، هي كالتالي:

قم أولا بالبحث عن تطبيق نظام البلاك بورد عبر المتجر الإلكتروني، باسم Blackboard collaborate mobile app، سواء لأنظمة تشغيل الجوال الآندرويد أو حتى الiOS. بمجرد ظهور التطبيق أمامك، قم بتحميله على جوالك مباشرة. بعد تحميل الأبلكيشن أو التطبيق، قم بتثبيته على الهاتف الجوال. بعد التثبيت افتح التطبيق، وقم بالموافة على تطبيق الشروط والأحكام المرتبطة بالبرنامج. سوف تنتقل إلى صفحة تسجيل الدخول، وهي تتطلب أن تقوم بإدخال رابط صفحة الجامعة على البلاك بورد. إذا ما كنت في جامعة الدمام أو جامعة الملك عبد العزيز أو جامعة الأميرة نورة، أو غيرها من الجامعات التي تستخدم منصة البلاك بورد، قم بوضع رابط الجامعة، ثم أدخل رقمك الجامعي أو اسمك، ثم اضغط على تسجيل الدخول. قم بتسجيل الدخول عبر تطبيق Blackboard collaborate mobile app، عبر صفحة الويب الرسمية، من جوالك الذكي. عند الدخول قم بإدخال بياناتك بالبلاك بورد، وهكذا سوف تتمكن من الولوج إلى النظام، ثم إتاحة المحتوى الأكاديمي للاطلاع عليه، بالإضافة إلى كل العروض التقديمية المرفوعة عبر منصة البلاك بورد، كما ستتمكن من الدخول إلى غرف الدردشة مع الطلاب الآخرين.

مزايا منصة البلاك بورد

تمكن منصة البلاك بورد، من رفع الملفات عبر المنصة الرقمية، والمتعلقة بالمقررات الدراسية.

تنظيم الملفات وفق نوعية الملف وامتداده، مثل عروض الباوربوينت وملفات الpdf، وغيرها من الامتدادات المختلفة.

إتاحة الفرصة لعمل الإختبارات، وعرض الواجبات وإجابات الأسئلة المقررة على الطلاب.

تمكين أعضاء هيئة التدريس، من تصويب إجابات الطلاب وتصحيحها إلكترونيًا.

توفير منتديات للطلاب عبر البلاك بورد، بهدف تبادل الأفكار بين مجموعات الطلاب، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس.

توفير منتديات للطلاب، حسب نوعية التخصص الذي تتم دراسته.

تمكين المعلمين من متابعة الطلاب بشكل أكثر قربًا، للتعرف على الطالب النشيط وكذلك لطالب الذي يواجه صعوبات في التعلم بأي شكل من أشكال صعوبات التعلم.

كما توفر منصة البلاك بورد، مجموعة من الخدمات الفنية امهمة لكل المستخدمين مثل؛ أنظمة الرسائل القصيرة، وأنظمة الفصول الافتراضية، وكذلك أنظمة الاختبارات المطروحة على مدار العام.