نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث العنوان الوطني بنك الراجحي وطريقة التسجيل في العنوان الوطني إلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث العنوان الوطني بنك الراجحي من الخدمات التي قدمها المصرف إلى جميع العملاء في حالة تم تغيير عنوان السكن ومحل الإقامة، ويعتبر تعديل العنوان الوطني أمر لا بد منه للحصول على الخدمات من أي مؤسسة حكومية أو خاصة، لا سيما مصرف الراجحي السعودي، وسوف نوفر لكم رابط تحديث العنوان الوطني في مصرف الراجحي.

تحديث العنوان الوطني بنك الراجحي

تمكن البريد السعودي من تقديم خدمات شتى إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية، من بينها إطلاق خدمة العنوان الوطني، والتي يستفيد منها الجميع، وخصوصًا عملاء الراجحي، فإن كنت ترغب في الوصول إليك بسهولة، والاستفادة من الخدمات تستطيع تحديث العنوان الوطني بنك الراجحي وفق التالي:

عليك أن تحصل على اسم مستخدم وكلمة المرور أو يكون لديك حساب شخصي في بنك الراجحي.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق الراجحي أو من خلال موقع الراجحي الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول ومن ثم قم بالنقر على تبويب الإعدادات، ثم قم بالنقر على العنوان الوطني.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة وقم بالنقر على تبويب حفظ البيانات عقب الانتهاء، ومن هنا يتم تحديث العنوان الوطني.

طريقة تسجيل العنوان الوطني مصرف الراجحي

وفي حالة الرغم في تسجيل العنوان الوطني، تستطيع أن تقوم بتعبئة نموذج مطروح من خلال الإنترنت لجميع العملاء، كما تستطيع زيارة مكتب البريد السعودي من أجل الحصول على الخدمة، وعلى من يرغب في التسجيل إلكترونيًا يمكنه عمل التالي:

ستقوم بزيارة موقع العنوان الوطني الإلكتروني ومنها اختر سجل عنوانك اليوم.

قم بالنقر على تبويب أفراد واختر تسجيل جديد.

يتعين عليك أن تقوم بإدخال المعلومات الشخصية والتي تتمثل في رقم الهوية والاسم رباعي.

قم بإدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني وكافة المعلومات التي تخص محل الإقامة.

ثم قم بالنقر على تبويب التالي وقم بتحديد عنوان الموقع وقم بالموافقة على الشروط والأحكام بعدها.

ثم بعد ذلك نقوم بإدخال رقم التحقق والنقر على تبويب تسجيل حتى تنتهي من تسجيل العنوان الوطني وتستطيع الاستفادة منه في كافة المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة من بينها مصرف الراجحي السعودي.