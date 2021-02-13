نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تفعيل تطبيق توكلنا 2021 وخطوات التسجيل وكيفية اخفاء الصورة الشخصية للمستخدم في توكلنا في المقال التالي
عمر شويل - جدة تفعيل تطبيق توكلنا 2021، يعد تطبيق توكلنا من أفضل التطبيقات التي يستخدمها المواطنون في المملكة العربية السعودية، وهو يقدم العديد من الخدمات المميزة التي تفيد الكثير من الأفراد، ولذلك يبحث عدد كبير منهم عن خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا وخطوات التفعيل في التطبيق، ونقدم لكم اليوم خطوات تفعيل تطبيق توكلنا 2021، وخطوات تحميله والتسجيل به، هذا إلى جانب كيفية إخفاء الصورة الشخصية به، وهو ما يتساءل عنه مستخدمي التطبيق في الوقت الحالي.
تفعيل تطبيق توكلنا 2021
بعد القيام بتحميل تطبيق توكلنا على هاتفك قم باتباع الخطوات التالية :
- أولا قم بفتح التطبيق بعد تحميله.
- ثم قم بتسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بك أو رقم الإقامة.
- والان قم بكتابة تاريخ ميلادك.
- ثم انقر على الإقرار بالموافقة على الشروط.
- ثم قم بكتابة كلمة السر وذلك في الخانة الخاصة لها.
- اكتب رمز التحقق الذي قمت باستلامه، وذلك من أجل تفعيل الحساب.
- حدد موقع الإقامة الخاص بك على الخريطة بدقة.
- ثم أجب على الأسئلة المتعلقة بالصحة.
- واخيرا اضغط على تسجيل.
كيفية إخفاء الصورة الشخصية في حساب توكلنا
بعد أن قدمنا لكم خطوات تفعيل تطبيق توكلنا 2021، نقدم لكم كيفية إلغاء الصورة الشخصية به، حيث يمكن لجميع المستخدمين لتطبيق توكلنا القيام بإخفاء الصورة الشخصية الخاصة بهم، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :
- يجب أولا الدخول على موقع توكلنا الرسمي.
- قم بتسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم ثم كلمة المرور.
- سوف تظهر لك قائمة خاصة بالغاء تفعيل خاصية، يجب عليك الضغط عليها.
- من بين الاختيارات الموجودة قم بالنقر على إلغاء تفعيل الصورة الشخصية.
- وأخير يجب عليك الضغط على زر تم.
وبالتالي تكون قد انتهيت من إتمام عملية اخفاء الصورة الشخصية الخاصة بك في تطبيق توكلنا.
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