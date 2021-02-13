نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط البصمة في الجوازات وكيفية توثيق البصمة عن طريق أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط البصمة في الجوازات من الأمور الهامة التي يبحث عنها العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية فهناك الكثير يريدون تسجيل البصمة في الجوازات ولكن قبل التسجيل يحتاجون إلى معرفة شروط البصمة في الجوازات لكي يستطيع المستفيد توفير كافة الشروط للتسجيل في بصمة الجوازات السعودية ونقدم لكم في هذا الموضوع شروط البصمة في الجوازات وكيفية توثيق البصمة.

البصمة في الجوازات

يحتاج كل وافد في المملكة العربية السعودية إلى تسجيل البصمة في الجوازات السعودية فهي من الأمور الهامة حيث صرحت وزارة الجوازات في السعودية انه لابد من تسجيل البصمة لكافة الوافدين في المملكة لذلك يبحث الكثير من الوافدين عن شروط التسجيل وطريقة تسجيل البصمة في الجوازات وعلي كافة الوافدين الذهاب إلى الإدارة التابعة لمصلحة الجوازات في السعودية من أجل التسجيل ومعرفة كافة الإجراءات اللازمة.

تضع الإدارة التابعة لمصلحة الجوازات في المملكة العربية السعودية بعض الشروط الهامة التي يلزم توافرها لدي الوافدين وذلك من أجل تسجيل البصمة في الجوازات السعودية، وأوضحت مصلحة الجوازات في السعودية من ضرورة توافر كافة هذه الشروط.

شروط البصمة في الجوازات

إن يكون الشخص بلغ السن القانوني للتسجيل في بصمة الجوازات وهو سن 6 سنوات بالنسبة للوافدين وبالنسبة للمواطنين 15 سنة.

إن يكون المقدم للتسجيل في بصمة الجوازات مقيم ومتواجد في المملكة العربية السعودية.

إن يمتلك المتقدم للتسجيل جواز سفر ساري الصلاحية.

إن يكون الوافد لا يوجد عليه مخالفات مرورية وأن يكون السجل خالي من كافة المخالفات.

طريقة توثيق البصمة عن طريق أبشر

يمكن للوافد توثيق البصمة بسهولة من خلال منصة ابشر الإلكترونية ويمكنك القيام بذلك من خلال أتباع الخطوات الآتية:

توجه إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال متصفح الويب.

من خلال متصفح الويب. قم بالدخول إلى حسابك الشخصي من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد الدخول إلى حسابك قم بالتوجه إلى خيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك سيتم توجيهك إلى صفحة أخر تحتوي على العديد من الخدمات قم بالضغط على خيار (توثيق شرائح الاتصال والبيانات).

بعد ذلك قم بالضغط على خيار (توثيق شرائح وبيانات).

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك أبرزها رقم الجوال وجميع البيانات الأخرى.

بعد كتابة كافة البيانات قم بالموافقة على كافة الشروط.

بعد كتابة كافة البيانات قم بارسال طلب التوثيق وسوف يتم الرسالة بنجاح.

يمكنك بعد ذلك متابعة حالة التوثيق من خلال حسابك علي أبشر.