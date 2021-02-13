نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار قياس التحصيلي للجامعيين والمعلمين تعرف على موعد الاختبار والروابط المباشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار قياس التحصيلي للجامعيين والمعلمين ، أعلن مركز التقويم الوطني والقياس عن بدء التسجيل في اختبار القدرات الخاص بالجامعيين والمعلمين، يتم التسجيل في اختبار قياس للجامعيين والمعلمين من خلال الرابط الخاص بموقع قياس الوطني، قام المركز الوطني بتحديد موعد اختبارات القدرات العامة وأيضًا الجداول المتعلقة بهذه الاختبارات، وكل ذلك يمكن التعرف عليه من خلال الموقع الرسمي الخاص بمركز قياس الوطني .

تحديد موعد اختبار قياس للجامعيين والمعلمين

لقد قام المركز الوطني مركز التقويم والقياس بتحديد موعد الاختبارات، كما أنه سوف يتم تقسيم اختبار قياس للجامعيين والمعلمين إلى نوعين من الاختبار، سيكون هناك اختبارات خاصة بالقدرات العامة واختبارات محسوبة، وقد أعلن مركز قياس الوطني عند موعد الاختبار الخاص بالقدرات العامة يومي 7-4-1439 و 8-4-1439 هــجريًا، تم الإعلان عن الاختبارات المحسوبة بأنها سوف تكون مستمرة على مدار العام .

الأهداف الكامنة وراء اختبار قياس الخاصة بالقدرات العامة

مركز قياس الوطني يعمل على تطوير اختبار قياس للجامعيين والمعلمين، حتى يتمكن من معرفة مدى كفاءة المتقدمين من الطلاب والخريجين لاختبار قياس، إن أهداف اختبار قياس للجامعيين والمعلمين.

العمل على اكتشاف الذين لديهم قدرات بحثية من المتقدمين لتلك الاختبارات.

اختبار قياس يقوم بدعم الطلاب من خلال دعم الدراسات العليا .

يقوم هذا الاختبار بالعمل على توجيه الطلاب إلى قدراتهم العقلية .

إن اختبار قياس للجامعيين والمعلمين يتم إضافته إذا اجتازه الطالب إلى دراساته العليا .

البرامج التي يشتمل عليها اختبار القدرات العامة للجامعيين

إن اختبارات القدرات العامة للجامعيين فرصة كبيرة تتيح للطلاب والمتقدمين لاختبار قياس، في التقديم على أحد البرامج المقدمة من مركز قياس، وذلك للتعليم ما بعد الجامعي وتلك البرامج هي كالآتي :

برنامج الدراسات العليا الخاص بالجامعات السعودية.

برنامج الدبلومات العليا.

برنامج دراسات عليا خاص بالبعثات الخارجية للتعليم في الخارج.

برامج عسكرية وتكون بعد مرحلة الانتهاء من الجامعة.

تسجيل الدخول للاختبارات من خلال موقع قياس

يتم التسجيل خلال موقع قياس الإلكتروني، لكن أعلن المركز عن وجود بعد التعديلات بالموقع الخاص بالتسجيل، مما يجد الطلاب والمتقدمين إلى اختبار قياس للجامعيين والمعلمين صعوبة في عملية التسجيل، سوف يتم الانتهاء من تحديثات الموقع خلال بعض ساعات، يؤكد مركز قياس الوطني على المتقدمين ضرورة التسجيل في موقع قياس للالتحاق باختبار قياس .

تحديث: تم الآن الإعلان عن نتائج قياس للجماعين والمعلمين، وهذا ما أكدته مصادر داخل مركز قياس الوطني .

على الراغبين في معرفة النتائج، تسجيل الدخول عبر موقع قياس للاستعلام عن النتائج.

يتم الإعلان عن نتائج الاختبار للطلاب الجامعيين، وأيضًا الإعلان عن اختبار قياس للمعلين.

تحديث: يتم التسجيل في نظام قياس التحصيلي من خلال التسجيل في موقع المركز الوطني، وأيضًا يتم الاستعلام عن نتائج قياس التحصيلي من نفس ذات الموقع.

رابط تسجيل اختبار قياس التحصيلي

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن بدء الاختبارات الورقية الخاصة بقياس لعام 1442 هجريًا لطلاب الثانوية العامة والجامعيين وذلك في المواعيد التي قامت هيئة التدريب والتقويم بالعمل على تحديدها، وسوف نوضح خطوات التسجيل في قياس للاختبارات التحصيلية عبر الموقع الإلكتروني الخاص.

خطوات التسجيل في اختبارات قياس التحصيلي

يدخل الطالب مباشرة إلى موقع قياس تحصيلي. يستطيع الطالب الدخول باستخدام الرقم المدني إذا كان له حساب بالفعل على قياس تحصيلي. يدخل الطالب كلمة المرور. يجب الضغط على مربع أنا لست روبوت. يقوم الطالب بتسجيل دخول الموقع. يجب اختيار قياس تحصيلي. يسجل الطالب فيه ويختار كلمة متابعة. يختار الطالب كلمة التالي ثم يقوم باختيار أيقونة التسجيل. يجب أن يوافق الطالب على كافة شروط التسجيل والتأكد من المعلومات والبيانات التي أدخلها بدقة.

رابط تسجيل القدرات العامة 1442

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المركز الوطني للتقويم والتدريب على إطلاق عملية التسجيل في قياس حيث أعلنت الوزارة أن كل طال وطالبة لهم الحق في دخول اختبارات القدرة المعرفية والتحصيلية مرتين من كل عام وتقوم الوزارة والهيئات المختصة بالعمل على المقارنة بين نتيجة الاختبارين، كما أن الوزارة أكدت على أن الدرجة الأعلى في الاختبارين اللذان خضعا إليهم الطلاب هي التي سوف تحتسب للطلاب والهدف من هذا الأمر هو إتاحة الفرص للطلاب والتسهيل عليهم من أجل خوض تلك الاختبارات المعرفية.