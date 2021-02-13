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عمر شويل - جدة قياس اختبار التحصيلي 1442 الورقي للطلاب ورابط تسجيل قياس يعتبر مركز قياس هو المركز الرسمي لتسجيل طلاب الثانوية العامة لدخول الاختبارات المعرفية حتى يستطيعوا الالتحاق بالجامعات بكل سهولة حيث يكون متوفر للجميع لسرعة التسجيل، حيث يتم أيضا من خلال موقع قياس الإلكتروني أن يقوم طلاب المرحلة الجامعية بالتسجيل في اختبارات قياس للحصول على وظائف حيث أنها اختبارات تقيس مدي قدرات الطالب في الكثير من المواد العلمية وأيضا للغة العربية واللغة الإنجليزية سيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني قياس اختبار التحصيلي وخطوات تسجيل اختبار التحصيلي. قياس اختبار التحصيلي ولقد تم الاطلاع على ابرز المعلومات واهمها والتي تم نشرها رسمياً من قبل هيئة التقويم والتدريب لمركز قياس الوطني وهى:

إن فرصة الاختبار التحصيلي عن بعد هي فرصة واحده فقط. إن الهدف من الاختبار التجريبي هو التأكد من جاهزية الطلبة للاختبار. يتم عمل الهيئة على مراعاة تسلسل عمليات الحذف من الفصل الثاني للصف الثالث ثانوي بحيث يحذف اخر مقرر لكل مادة وذلك حتى تتم مراعاة الاختلافات بين الطلاب في المقررات والفصلي . يتم تولى الهيئة عملية تحويل تسجيل الطلاب والطالبات من الاختبار التحصيلي الورقي إلى الاختبار التحصيلي عن بعد وإبلاغ الجميع بذلك عبر رسائل نصية . ستتم مراقبة الاختبارات بتقنية الذكاء الاصطناعي ولكن من حيث المراجعة والمتابعة فأنها بشرية . يتم استعداد الهيئة لنشر تفاصيل الخطوات اللازم اتباعها لأداء الاختبار عن بعد . يتم عقد الاختبار عن بعد من خلال منصة إلكترونية. سيتم تحويل التسجيل وفقاً للموعد الجديد ويمكن لجميع الطلاب والطالبات التسجيل في الاختبار التحصيلي من خلال الموقع الإلكتروني. سيتم التواصل مع الطلاب بخصوص الاختبار التحصيلي التجريبي قريباً وتوضيح آلية التسجيل وأداء الاختبار . قياس وخطوات تسجيل الاختبار التحصيلي قيام الطالب بالدخول على الرابط الإلكتروني لموقع قياس.

إن الطالب يمكنه الدخول بالرقم المدني الخاص به إذا كان الطالب له حساب من قبل.

يقوم الطالب بكتابة رقم المرور.

يتم استخدام أيقونة أنا لست روبوت.

يتم المستخدم القيام بتسجيل الدخول.

القيام باختيار قياس تحصيلي والتسجيل في الاختبار.

يتم النقر على اختيار أيقونة متابعة.

يضغط الطالب التالي.

يتم القيام باختيار أيقونة التسجيل.

ضرورة الموافقة على شروط التسجيل وضمان دقة البيانات.

إن الموقع يتيح للطالب تسجيل حساب جديد. شد ترهلات الجسم باستخدام كريم الزنجبيل

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