الصحة راجعوا عيادات تطمن بالمملكة دعوة للاستفادة من خدمات الوزارة

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عمر شويل - جدة الصحة راجعوا عيادات تطمن بالمملكة بالمملكة العربية السعودية، بهذه العبارة أعربت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأول من شهر رجب لعام 1442هـ، الموافق 13 من فبراير لعام 2021م، عن دعوتها للمواطنين السعوديين حال شعور أي مواطن بعرض من أعراض كورونا المستجد، الاستفادة من خدمات عيادات تطمن، والتي قامت الوزارة بتهيئتها لخدمة المواطنين، ومن المعروف أن أبرز الأعراض التي يشعر بها مصاب كورونا هي، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، إسهال، سعال، احتقان في الحلق، وفقدان لحاسة الشم والتذوق، لذا تم تدشين عيادات تطمن، لتقديم العناية الطبية والعلاجية لتلك الحالات، مع العلم أن الدخول لعيادات تطمن، تتم دون حجز مسبق، وهي متواجدة في معظم المستشفيات والمراكز الصحية في أغلب مدن المملكة، وتعمل على مدار 24ساعة باليوم.

الصحة راجعوا عيادات تطمن بالمملكة

وقد دعت وزارة الصحة للاستفادة من عيادات تطمن، بعد تتبع ارتفاع الاتجاه التصاعدي بالمملكة لحالات كورونا، وخاصة بمدينة الرياض بالمملكة، مما دعا المسؤولين بالخروج للتحدث للمواطنين، ليتحمل كافة المواطنين المسؤولية تجاه الجائحة، فقد سبق أن صرح المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد عبد العالي بخبر عاجل تصاعد حالات كورونا بالمملكة، خلال المؤتمر الرسمي الذي انعقد منذ يومين ماضيين، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سليمان الخميس، وتحذير المواطنين من عواقب الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات كورونا وتابعياته، على الفرد والمجتمع، وقد سبق أن لوح وزير الداخلية عن منع التجول قرار وزارة الداخلية في حال الحاجة إلى ذلك، وأكدت وزارة الصحة على ضرورة اتباع كافة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا tawakkalna، لسلامة الجميع.

الإحصائيات الجديدة لحالات كورونا المسجلة اليوم وفقًا لرصد الوزارة

وفي نفس السياق قامت وزارة الصحة السعودية، بإعلان النسب الجديدة، للأعداد المصابة خلال ال24 ساعة الماضية، والتي بلغت 377 حالة مصابة مؤكدة جديدة، وتعافي 356 حالة، وعدد يقدر ب 2680 حالة نشطة منها 456 حالة حرجة، بمجمل عدد إصابات 372410 حالة، مقابل إجمالي حالات تعافي 363303 حالة، وعن عدد الوفيات فقد تم تسجيل 4 حالات وفيات كورونا جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفيات بالمملكة 6428 حالة.

خدمات وزارة الصحة السعودية تعمل على مدار 24 ساعة

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أنه بجانب دعوتها المواطنين الاستفادة من عيادات تطمن بالمملكة، أن الجميع باستطاعته التواصل مع مركز 937 للاستفسارات والاستشارات على مدار ال24 ساعة باليوم، للحصول على كافة المعلومات الصحية والخدمات المقدمة من قبل الوزارة، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.