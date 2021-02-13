نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل أرزاق الشخصي بدون كفيل البنك السعودي للاستثمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل أرزاق الشخصي بدون كفيل هو أحد التمويلات التي يتم تقديمها من قبل هيئة التشريع داخل البنك المنوط إليه، والتي تتكون من مجموعة من المواد الغذائية فمن خلال التعاون مع البنك وشرائها يمكن للعميل الاستفادة من هامش الربح الذي يتم عقد اتفاق مع البنك من أجله، وقد يرغب العميل في عقد الصفقة دون التعامل المباشر وفي تلك الحالة يمكن التعاون مع أحد الوكلاء ليتم تسليمه تلك السلع التابعة للبنك مع تدوين اتفاق، والذي يتم من خلاله إيداع الأموال الخاصة بالعميل نتيجة بيع السلع بالكامل داخل الحساب الشخصي بالبنك، حيث يعتبر من أفضل تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات.

تمويل أرزاق الشخصي بدون كفيل

قدمت المملكة العربية السعودية تمويل بدون كفيل ، حيث يُعد من أهم التمويلات التي تم طرحها خلال السنوات الأخيرة والتي تساعد على عيش حياة كريمة، من خلال العديد من السلع التي يتم تقديمها من خلال البنك والتي تتميز بالعديد من المميزات كالتالي:

التوافق مع الشريعة الإسلامية بحيث يتم اعتمادها من قبل الهيئة التشريعية المرتبطة بالبنوك

القيام بعمل إعادة للمبالغ المالية التي يتم استثمارها مع الربح وذلك بعد تسديد المبالغ المالية كاملة

يمكن للعميل تلقي تمويل إضافي من خلال البنك، وذلك بعد تعديل المرتبات وإضافة القيمة الجديدة إليها

من خلال البنك، وذلك بعد تعديل المرتبات وإضافة القيمة الجديدة إليها يمكن للبنك إعفاء العميل من الديون في حالة حدوث عجز كامل أو عند الموت

يمكن الاستثمار بدون كفيل

يتم تقديم الأوراق المطلوبة بالكامل والتي من خلالها يتم تسليم المبلغ المالي بالكامل المتفق عليه في أقرب فرصة

وسوف تبدأ المدة من ستة أشهر وحتى ستون شهر

على أن يكون مبلغ التمويل من خمسون ألف وحتى مليون ونصف المليون ريال.

شروط الحصول على تمويل أرزاق

حددت الجهات المختصة الشروط التي يجب أن تتوفر في العملاء الذين يمكنهم الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل، فهو يقتصر على المواطنين داخل المملكة فقط، وقد جاءت الشروط على المنوال التالي:

يجب أن يكون المتقدم بسن الثامنة عشر فأكثر

على جميع المتقدمين من الجنسين عدم تخطي سن الستين عاماً عند تسديد الأقساط المالية المتفق عليها بين البنك والعميل

يجب أن يكون من المديرين داخل العمل على أن تكون الجهة التي يعمل بها تابعة للبنك من خلال أعتماد الرواتب

يجب أن يقوم العميل بفتح حساب داخل بنك السعودية للاستثمار

مع العلم أنه يتم تقديم خدمات التمويل الشخصي في مدة لا تتجاوز شهر بالنسبة للقطاع الحكومي وثلاثة أشهر بالنسبة للقطاع الخاص

في مدة لا تتجاوز شهر بالنسبة للقطاع الحكومي وثلاثة أشهر بالنسبة للقطاع الخاص يتم تطبيق جميع الشروط من قبل البنك بحيث يتم الموافقة على الإجراءات الائتمانية والتأكد من السجلات الخاصة بالعميل بالكامل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تمويل أرزاق

حدد البنك مجموعة من الأوراق التي يجب أن يوفرها العميل بحيث يتم مراجعتها وفي حالة صحتها يتم منح العميل تمويل بدون تحويل راتب، وتلك الأوراق هي:

بعد الدخول إلى موقع البنك السعودي للاستثمار يتم تدوين بيانات العميل من خلال نموذج التمويل الخاص بالبنك

يتم تدوين بيانات العميل من خلال نموذج التمويل الخاص بالبنك إرفاق أحد الخطابات التي تحتوى على جميع البيانات التفصيلية الخاصة بالعميل من الراتب وبداية العمل مع توضح المكافآت والبدلات بالكامل

إحضار ورقة رسمية من العمل لتحويل الراتب على البنك

كما يمكن البنك العملاء من تسديد الديون للغير في حالة البنوك الأخرى، وذلك عبر تقديم خطاب بالديون إلى البنك الذي يمنح تمويلات.

رسوم استحقاق البنك السعودي للاستثمار

حدد البنك النسبة الإدارية التي يتم سحبها مقابل الرسوم فهي عبارة عن واحد بالمئة من المبلغ الإجمالي أي ما يعادل خمسة آلاف ريال سعودي، بحيث يتم رؤية الأقل والأخذ به من قبل البنك، وقد تميز تمويل مرابحة أرزاق الشخصي بتوفير رواتب للعملاء دون التقيد برصيد معين داخل الحساب، كما يقوم البنك بمنح العميل دفتر للشيكات بشكل مجاني، ويمكنه من الحصول على بطاقة ذكية للتعاملات المصرفية عبر الماكينات المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، مع الحصول على جميع الخدمات التي يتيحها البنك من خلال التطبيقات التي يتم تحميلها مثل فليكس كليك وفليكس تاتش، كما يتم إرسال جميع المعاملات عبر الرسالة القصيرة على الهاتف المرتبط بحساب العميل، كما يوفر البنك الحاسبة الرقمية والتي من خلالها يمكن للعملاء التخطيط السليم لجميع الاستثمارات المالية التي يقمن بها، كما يمكن الدخول للموقع والاستفسار عن جميع الأسئلة الشائعة التي يتمكن العميل من الإحاطة بجميع المعلومات التي يرغب بمعرفتها عن قرض أرزاق الشخصي بدون كفيل.