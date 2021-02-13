نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إرسال برقية للديوان الملكي لطلب مساعدة مالية وعلاجية وأسقاط قروض للملك سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الديوان الملكي السعودي من الهيئات الخدمية التي تقدم مساعدات الاجتماعية وحلول المشاكل الخاصة وخدمات المواطنين وسداد الديون من خلال الديون الملكي، حيث يقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كامل المساعدة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، فقد يتمكن المواطن السعودي بإرسال برقية لتقديمها إلي الديوان الملكي وهذا يعتبر من ضمن الرسائل التي سوف يستقبلها الديوان الطلبات الخاصة، ومن أفضل طرق الإرسال برقية عبر بوابة الديوان الملكي الإلكتروني بشكل مبسط وسريع.

الديوان الملكي السعودي وأرقام الاتصال والمتابعة مع الديوان

يستطيع المواطن السعودي بإرسال برقية عبر الديوان الملكي للحصول علي المساعدات التي يحتاجها المواطن والتي يتم قبولها سريعا، وقد يتعرض البعض إلي مشاكل الخاصة أو قروض مالية من بنوك المملكة ولا يستطيعون سدادها فيمكن للمواطنين إرسال طلب المساعدة إلي الديوان المملكة من خلال كتابة برقية أو خطاب يشرح تفاصيل الطلب، حيث قام الديوان الملكي بتخصيص أرقام والمتابعة ويتم التواصل علي الرقم الخاص بالديوان 8004000000، ورقم الموحد 920022220، والاتصال من الخارج 9200230003، حيث يمكن المواطن بإرسال برقية عبر الديوان الملكي الإلكتروني.

أنواع الشكوي والبرقيات التي يتم تقديمها للديوان الملكي

يوفر الديوان الملكي لجميع المواطنين داخل المملكة كافة المساعدات التي يحتاجها المواطن واللذين يعانون من مشاكل صحية، حيث أضبحت البرقيات التي يتم إرسالها إلي الديوان الملكي بتقديم جميع طلبات أنواع مختلفة من المساعدات الذي يريده المواطن، حيث يقوم الديوان الملكي الاستجابة إلي طلبات المواطنين السعوديين، ومن هذه البرقيات سوف تكون كالتالي:

برقية خاصة بالمشاكل المالية وتراكم مبالغ ديون وأعفاء أقساط القروض، برقية يطلب فيها أن يتم أيقاف القصاص، برقية طلب العلاج إذا كنت غير قادر علي الشراء، برقية خاصة بالشكاوى ضد أشخاص.

ارسال برقية عبر الديوان الملكي الإلكتروني

يقدم الديوان الملكي كافة المساعدات للمواطنين عبر الديوان الملكي الإلكتروني داخل المملكة العربية السعودية، كما يلي:

الدخول عبر الموقع الإلكتروني لدي منصة الديوان الملكي. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة وإدخال الاسم الأول واسم العائلة وتاريخ الميلاد. قم بإدخال رقم الجوال ومحل الإقامة والبريد الإلكتروني ثم إنشاء كلمة مرور. بعد ذلك قم بإدخال الرمز المرئي ثم الضغط علي كلمة تسجيل من الديوان الملكي. كتابة نموذج البرقية وتوضيح نوع المساعدة موضحا أسباب المشكلة من الديوان الملكي الإلكتروني. ثم الضغط علي إرسال.