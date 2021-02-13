نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بنك البلاد يبدأ من 65 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بنك البلاد بالتقسيط المريح حتى 60 شهراً من أفضل وأسرع التمويلات في المملكة بأسهل الإجراءات الممكنة متاح للسعوديين والمقيمين رجال ونساء بهدف استكمال مسيرة كسب ثقة العملاء وتوفير أفضل الخدمات المصرفية والحلول التمويلية تناسب أكبر كم من الأشخاص، حيث يضم التمويل الشخصي بنك البلاد مزايا كثيرة جداً لصالح العميل وهي التي يبحث عنها معظم العملاء في اختيار نوع القرض المناسب، ويعد اختيار القرض من أصعب الاختيارات، وذلك لعدة أسباب على حسب شروط البنك ومدى التسهيلات المقدمة والإجراءات وسرعة الصرف، فيما يكون الهدف الأساسي هو الحصول على التمويل بسرعة ومتطلبات بسيطة وسهلة. مزايا تمويل شخصي بنك البلاد أولاً متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يعطيك تمويل بالتقسيط المرن بدون تعقيد في إجراءات.

إمكانية الحصول على قرض إضافي.

متاح التمويل للسعوديين والمقيمين القطاع الحكومي والخاص والعسكري.

قرض ميسر بدون كفيل.

إمكانية تأجيل الأقساط.

متاح للمتقاعدين.

يعطيك الحق في السداد المبكر مع الخصم وفق الشروط المتوافق عليها لمؤسسة النقد العربي السعودي.

فترات سداد حتى 60 شهر.

متاح التمويل بدون تحويل راتب لمنسوبي البنوك المحلية.

قرض كبير يبدأ من 65 ألف ريال تقريباً ويصل حتى 2 مليون ريال يحدد وفق راتبك.

لا يشترط راتب كبير فـ بثلاثة آلاف ريال يمكنك التقديم على قرض. شروط التقديم على تمويل شخصي بنك البلاد بدون كفيل الشروط بسيطة للغاية وهي تتضمن في التالي:- أن لا يقل عمر المتقدم 18 سنة.

فتح حساب جاري في بنك البلاد.

لابد أن يكون العميل له وظيفة وعلى رأس عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

لا يقل الدخل عن 3000 ريال للسعوديين والمقيمين 3500 ريال سعودي. طريقة التقديم على طلب تمويل شخصي بنك البلاد بدون كفيل تعبئبة نموذج طلب قرض بالتسقيط كاملاً عبر الموقع الإلكتروني لبنك البلاد التمويل الشخصي بدون ضامن (تمويل الأسهم).

المتطلبات (بطاقة هوية سارية أو الإقامة – خطاب تحويل الراتب للعملاء الموظفين خارج البنوك الحكومية – خطاب من جهة العمل موضح به المسمى الوظيفي والراتب الشهري وتاريخ التعيين – تقرير بالالتزامات الشخصية).

بالنسبة للعسكريين تقديم صورة من بطاقة العمل سارية. طريقة عمل الجيلي بقيمة غذائية عالية في المنزل

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