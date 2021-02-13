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عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الخدمة الذاتية للاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم السعودية لعام 1442، حيث أكدت وزارة التعليم السعودية على الإعلان عن طرح مجموعة من الترقيات امام اكثر من 12 ألف موظف وموظفة داخل وزارة التعليم السعودية على عدد كبير من الرتب المختلفة داخل منظومة التعليم السعودي والتي نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري.
رابط نظام فارس الخدمة الذاتية
أعلنت بشكل مؤخرا وزارة التعليم السعودية عن طرح عدد من ترقيات تصل اعدادها الى 12.28 الف ترقية ستكون على نحو أعداد كبيرة من الوظائف التي جاءت لتناسب مع مع الموظفين داخل وزارة التعليم السعودية، حيث من المقرر على أن تكون وظائف الترقية على وظائف الإدارة ووظائف داخل مكاتب التعليم والملحقات الثقافية، عليه يتزايد الاستعلام على نحو الساعة عقب الإعلان من قبل وزارة التعليم السعودية عن تفعيل خدمة اجراء الاستعلام عن تلك الترقيات اون لاين دون الحاجة للذهاب إلى أي مكتب فى إطار خدمة المملكة العربية العربية الاستراتيجية على تطوير المنظومة التربوية والتعليم واستخدام المواقع الإلكترونية لخدمة العاملين من الدولة وغنائهم على الذهاب الى مكاتب والتزاحم وبذل الكثير من الوقت والجهد، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال خطوات وطرق الاستعلام عن تلك الترقيات الآن.
خطوات الاستعلام عن ترقيات المعلمين
الاستعلام عن ترقيات المعلمين يكون بشكل إلكتروني فور اتباع الخطوات التالية:-
- الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية
- إدخال اسم المستخدم
- إدخال كلمة السر
- ادخال رمز التحقق
- النقر على ايقونة استعلام لتظهر امامكم كافة المعلومات المتعلقة حيال تلك الترقيات
- حساب المواطن يكشف عن أشخاص يمكنهم التسجيل في البرنامج رغم التعليق
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