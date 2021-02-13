نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع القروض الشخصية بنك الراجحي وهوامش الربح في التمويل التكميلي وتمويل إمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنقسم القروض الشخصية في بنك الراجحي إلى 5 أنواع من المنتجات التمويلية، وهي تمويل مصرف الراجحي وطني 1 و 2 و 3 وتمويل الراجحي التكميلي وتمويل شركة إمكان التابع للراجحي، وتختلف تلك القروض الشخصية فيما بينها من حيث مدة السداد وهامش الربح الفعلي المستحق للبنك، وبينما يبحث كل شخص مُستفيد دائما عن بنك يمنحه أعلى مبلغ تمويل لا يُفكر إطلاقا في بنك يُعطيه أقل هامش ربح، لذا نجد أن أغلب جهات التمويل تبحث دائما عن منتجات تُلبي احتياجات المواطن لتمنحه أعلى مبلغ تمويل، مع عدم مخالفة قوانين مؤسسة النقد العربي السعودي ساما التي يجب على البنوك إتباعها.

ولهذا فإن الخطأ يأتي من قبل المواطن أو المُستفيد الذي يبحث عن أعلى تمويل وليس السبب من البنك أو الجهات التمويلية، الأمر ذاته إذا كنت تبحث عن عقار رخيص وفي المُقابل تراه ردئ وذلك لأن التاجر يبحث عن فائدة له أولا ثم المُستفيد، وعلى سبيل المثال لا الحصر مُنتج التمويل الذكي الذي أصدره بنك الراجحي بناءً على متطلبات العميل الذي يبحث عن قرض يعطيه أعلى من ثمانية عشر ضعف الراتب، وبالتالي تم طرح هذا المُنتج ولكن استخدامه يتم بشكل خاطي، لذا سنتناول اليوم أنواع القروض الشخصية التي يوفرها بنك الراجحي، مع توضيح الاختلاف بين تلك المنتجات لتتعرف على نوع التمويل الشخصي المناسب لك.

أنواع التمويل الشخصي وطني مصرف الراجحي

أصبح يُقدم مصرف الراجحي اليوم خمسة أنواع من التمويل الشخصي، يُسمى النوع الأول التمويل الشخصي وطني وهو بنفس حال جميع البنوك حيث يستقطع حوالي ثُلث الراتب ليمنحك ما يبلغ من سبعة عشر أو ثمانية عشر ضعف راتبك الشهري، والتمويل الثاني من البنك يُسمى تمويل وطني 2 وفكرته تعتمد على أنه يمنح العميل تمويل يسدد به ديونه ويستلم الفارق، على أن يتجاوز هامش الربح في التمويل الجديد بحوالي 0.5 %.

أما التمويل الثالث من ضمن القروض الشخصية المقدمة من بنك الراجحي فيُسمى التمويل الشخصي وطني 3، وتعتمد فأن فكرته هي أن يقوم شخص بزيارة البنك لأن عليه مديونية تتراوح بين قسط إلى ثلاثة أقساط؛ ليمنحك البنك تمويل يُعادل مبلغ الثلاثة أقساط، ويقوم البنك بتأجيل تلك الأقساط حتى نهاية المُدة، على أن يقوم البنك باحتساب هامش ربح في هذا التمويل يصل إلى 7.99 % من مبلغ التمويل الذي حصلت عليه.

التمويل التكميلي وتمويل إمكان مصرف الراجحي

التمويل الرابع من بنك الراجحي وهو التمويل التكميلي أو ما يُسمونه الجسر التكميلي، حيث يمنحك تمويل تقوم بسداده بعد الانتهاء من تمويلك الشخصي القائم، أما النوع الخامس فهو التمويل من شركة إمكان التابعة لمصرف الراجحي، فإذا تم استقطاع ثُلث الراتب منك وليس هناك مجال للحصول على أي مُنتج من المُنتجات السابقة، يمكن أن يمنحك مصرف الراجحي تمويل يصل استقطاعه إلى 45 % من الراتب، لذا نرى بعض العُملاء يتوجهون للمصرف يبغون أعلى مبلغ تمويل ليمنحه البنك تمويل وطني 1، ثم إذا أراد الزيادة أو مبلغ أعلى يمنحه تمويل شركة إمكان الذي يصل استقطاعه إلى 45 %؛ ولهذا السبب يصل التمويل إلى أكثر من 22 ضعف الراتب.