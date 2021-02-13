نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض أسعار الوحدات السكنية عبر الدعم العيني وزارة الإسكان السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم العيني من وزارة الإسكان السعودية وحقيقة تخفيض أسعار الوحدات السكنية، برأيك أيهما أفضل أن تقوم وزارة الإسكان بتخفيض الوحدة السكنية بقيمة 100 أو 150 ألف ريال؟، أو أن تقوم الوزارة بمنح المواطن دعم شهري 200 ريال لمدة خمسة وعشرون عام، سنرى أن الكثير يُجمع على أن تخفيض أسعار الوحدات السكنية أفضل بكثير من الدعم الشهري، فإذا قامت وزارة الإسكان بتخفيض المبلغ من 700 ألف إلى 600 ألف ريال أو من 500 ألف إلى 400 ألف ريال، فإن الفارق الذي يصل إلى 100 ألف ريال يُقلل من أرباح البنك، وذلك لأن القيمة السوقية للوحدات السكنية الآن تتجاوز 500 ألف ريال، والبنك يحصل على أرباح قد تتجاوز 3 % من قيمة المبلغ، لذا سنتناول الحديث عن دعم وزارة الإسكان العيني الجديد.

الدعم العيني من وزارة الإسكان السعودية

إذا قمت بالتقديم على مشروع قد تم بناءه على أراضي الوزارة مثل مشاريع البيع الخارطة، فإذا كان سعر بيع الوحدة السكنية سبعمائة ألف فإنه سيتم خصمها من قيمة الأرض لأنها تابعة للوزارة، وذلك وفقاً لمبادرة الدعم العيني من وزارة الإسكان، وإذا كان سعر الأرض ثلاثمائة ألف فإن الوزارة سوف تقوم بخصم 50 % ليبلغ سعرها مائة وخمسون ألف فقط، أما سعر تكلفة البناء فهي تكون على المُطوع، لذا إذا نظرت إلى إجمالي مبلغ تكلفة البناء مع سعر الأرض فسيكون مخصوم مبلغ يتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف ريال، وبالتالي فإن الوزارة بدلا من أن تعطيك أرباح ال 500 ألف كاملة على حسابك ستقوم بالخصم من الدعم المقدم لك.

الدعم الجديد وخفض أسعار الوحدات السكنية

مما سبق ذكره فإنه سيتم خصم 100 ألف من الوحدة السكنية، وعندما تقوم بزيارة البنك سترى أن أرباح ال 500 ألف ريال ليس 400 ألف ريال إنما ستقوم الوزارة بدفع 300 ألف ريال فقط، حيث أن ال 100 ألف قد تم خصمها من الوحدة السكنية والتي لن تقوم بدفع أرباح عليها في البنك، ولكن هذا التغيير لا يشمل جميع البرامج إنما برنامج البيع على الخارطة فقط، وليس لجميع المشاريع إنما المشاريع المُقامة على أراضي الوزارة فقط، وذلك لأن وزارة الإسكان هي من ستقوم بالتحكم في أسعار الأراضي وهي التي تمنحك خصم عليها.