نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم عدد تصاريح التجمع المسموح طلبها يوميا وشروط استخراجها؟ توكلنا يجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تطبيق توكلنا هو التطبيق الذي تم اعتماده رسميا من قبل وزارة الصحة في المملكة، وقد تم تطويره شكلا و مضمونا من قبل مركز المعلومات الوطني من أجل مواجهة انتشار الجائحة، حيث يشمل التطبيق عدد 5 حزم من الخدمات تعمل على تلبية احتياجات كافة مستخدمي التطبيق والذي زاد مجموع أعدادهم حتى اليوم عن 7 مليون مستخدم للتطبيق، وما ساعد على إقبال المواطنين على استخدام التطبيق هو أن الخصائص الجديدة الذي تمت اضافتها مع تطويره قد ساعدت على سهولة وصولهم إلى كافة الخدمات الحكومية التي يحتاجون إليها، وقد كشف التطبيق من خلال الحساب الرسمي له على موقع التغريدات “تويتر”، عن شروط استخراج تصريح التجمع سواء كان التصريح حكومي أو تجاري، كما أوضحت في الوقت نفسه عن عدد تصاريح التجمع التي يسمح للشخص بطلبها من التطبيق، وما هي شروط مشاركة بطاقة الوضع الصحي سواء كان الشخص تابع أو مكفول مع شخص آخر وما هي عدد الأيام التي يمكن مشاركتها فيها.

كم عدد تصاريح التجمع المسموح طلبها يوميا وشروط استخراجها؟ توكلنا يجيب

وبداية فقد كشف تطبيق توكلنا عبر نشره انفوجراف عن شروط الحصول على تصريح تجمع إما حكومي أو تجاري، وهي كالتالي:

يجب كتابة اسم مقر التجمع

يجب تحديد عدد الزائرين أو عدد الموظفين المتواجدين في المكان

يجب إضافة الأشخاص المسموح لهم بالاطلاع على التصريح وهو شرط (اختياري)

يجب تحديد نصف القطر التقريبي لمكان التجمع والذي يجب أن لا يقل عن 200 متر.

يجب تحديد المكان المراد التجمع فيه على الخارطة

كما أضاف تطبيق توكلنا إلى أنه قد تم السماح لكل شخص بطلب عدد خمسة تصاريح تجمع فقط في خلال اليوم الواحد ،أما عن مشاركة بطاقة الوضع الصحي لشخص تابع أو شخص مكفول مع شخص آخر فإن هناك شروط لذلك يجب توافرها، و هي :

يجب أن يكون هذا الشخص ضمن أفراد الأسرة والمكفولين

يجب أن يكون لهذا الشخص حساب في تطبيق توكلنا.

يجب أن تكون الحالة الصحية لهذا الشخص سليمة .

يجب أن لا يقل عمر هذا الشخص عن عام واحد .

يجب أن لا يكون هناك مشاركة سابقة نشطة مع هذا الشخص لنفس البطاقة.

كما أكد التطبيق على أن أقل عدد مطلوب لمشاركة البطاقة هو يوم واحد، وأن أقصى عدد هو سبعة أيام، علما بأن احتساب المدة يكون بدايته منذ لحظة إرسال رسالة نجاح.

ما هي خطوات الحصول على تصريح تجمع من تطبيق توكلنا؟

وإليكم الخطوات التي يجب اتباعها عند طلب الحصول على تصريح تجمع، وهي عدة خطوات بسيطة كالتالي:

يتم الدخول إلى التطبيق

يتم الدخول إلى الخدمات .

يتم الضغط على أيقونة طلب التصريح.

يتم اختيار تصريح تجمع.

يتم تحديد نوع التصريح ” و هو إما تصريح حكومي أو تصريح تجاري أو تصريح شخصي “.

يتم بعدها إدخال بيانات التصريح، مثل : اسم مكان التجمع و ما هو العدد المطلوب التصريح له و من هم الأشخاص المخولين.

يتم الضغط على أيقونة ” اطلب التصريح”.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، سوف يظهر لك بعدها التصريح ضمن قائمة تصاريح التجمع التي توجد في الخدمات، وعند الضغط على التصريح سوف يظهر لك ” QR لمسحه ” من قبل الزوار.