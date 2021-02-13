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عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رجب1442 وخطوات الاستعلام، حيث إن أكثر ما يتم البحث عنه في هذه الأيام، وأكثر ما يتساءل عليه المواطنون القائمون داخل المملكة العربية السعودية هو الموعد الذي تم تحديده ليتم نزول راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 عن شهر رجب، حيث أن راتب الضمان الاجتماعي هو مبلغ يتم صرفه شهريا للمستحقين لمن يمتلك دخل شهري ضعيف أو متوسط داخل المملكة، أو كل من لديه صعوبة في التأقلم مع الظروف المادية الصعبة المحيطة وخصوصا في الفترة الأخيرة، ولهذا تم تحديد هذا المبلغ وصرفه بشكل لشهري ليعمل على مساندة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وتقديم يد العون إليهم ليتمكنوا من عيش حياة طبيعية دون مشاكل مادية، ولذا سنقوم اليوم بعرض موعد نزول الراتب الشهري من الضمان الاجتماعي لشهر رجب، وكيفية الاستعلام عنه.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رجب1442

فلقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بالإعلان عن تحديد اليوم لصرف الراتب الشهري للضمان الاجتماعي عن شهر رجب وسوف يكون بدءا من يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021، والثاني من شهر رجب 1442، ولهذا فقد تم الإعلان أيضا عن ضرورة أن يقوم كل شخص من مستفيدي الضمان الاجتماعي بتحديث البيانات الخاصة بهم بصورة مستمرة لكي يستمر الصرف لراتب الضمان الاجتماعي بشكل دوري لا ينقطع أبدا، وحفاظا من الوزارة على راحة المواطنين وحرصا منها على توفير الوقت والجهد لديهم، فجعلت من الممكن تحديث البيانات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلي المكاتب الخاصة بالضمان الاجتماعي نفسه عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة تعرف أيضا على حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة 1442

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

حيث إنه قد تم الإعلان عن إمكانية تحديث البيانات وأيضا الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الحديد بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، وذلك تسهيلا على المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والذي يعتبر الضمان الاجتماعي حق لهم على الدولة للعيش حياة كريمة، وللاستعلام عن خدمة الضمان الاجتماعي يجب المرور بخطوات بسيطة، وهذه الخطوات هي :