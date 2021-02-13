نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي كيفية التسجيل وكيفية الدخول على المنصة ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة مدرستي من أهم المواقع التي قامت المملكة العربية السعودية باتاحتها إلكترونيا حيث أنها تعتبر من أكبر وأهم الطرق التعليمية عن بُعد والمتاحة حاليا في ظل هذه الظروف حيث قامت وزارة التعليم بالمملكة بإطلاق منصة مدرستي للتعليم عن بعد وذلك بعد إعلانها عن بدء العام الدراسي عن بعد وذلك بسبب انتشار وباء كوفيد 19 حيث تعد المنصة محاكاة لليوم الدراسي بالمدرسةكما أن المنصة تتيح للطالب الإطلاع على المنهج المقرر والكورسات والتلخيصات وكل ما هو جديد يخص المنهج التعليمي وهي تعتبر من أهم طرق التعليم المتطورة في المنزل كما تعد منصة مدرستي محور التعليم عن بعد بالمملكة وذلك بفضل ما تقدمه المنصة للطالب والمدرس وولي الأمر.

كيفية فتح حساب على منصة مدرستي

الدخول علي الإنترنت وكتابة منصة مدرستي التي توفرها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. يقومالطالب بتسجيل جميع البيانات الخاصة به والتي تثبت صحتها مثل الاسم بالكامل و رقم الهاتف الخاص به واسم الموقع التابع له المتقدم وسوف يتم ارسال رسالة على الموقع بالإضافه إلى إرسال الرمز المائي. يتم عمل ملف وورد ويتم تسجيل بيانات الطالب بالكامل ويتم تسجيل الرقم الخاص بالحساب وعمل كلمة مرور باس وورد وعدم الكشف عنها لأي شخص.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي.

يتم الضغط على كلمة تسجيل من الشخص المراد دخوله سواء طالب أو للمعلم أو ولي الأمر.

يتم تسجيل الاسم بالمكان الخاص بحسابك ويتم تسجيل الرقم السري ثم يتم تسجيل رقم التحقق والذي سيظهر في صورة أمامك ويتم الضغط على ايقونه التسجيل.

تشمل منصة مدرستي جميع مراحل التعليم وتقدم المنصة العديد من الخدمات إلى جانب الحصص التعليمية والأنشطة الدراسية المختلفة كما تسمح المنصة بإمكانية تحميل الكتب الدراسية لجميع المراحل.