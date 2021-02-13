نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الرياض بدون كفيل ولا تحويل الراتب ومبالغ مالية حتي نصف مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الرياض بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد الحلول التمويلية التي يقدمها بنك الرياض للعملاء داخل المملكة العربية السعودية من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة وذلك بخيارات للسداد عديدة ومبالغ تمويلية عالية تصل إلى نصف مليون ريال سعودي كما يعطي البنك الموافقة الفورية على طلب الحصول على المنتج وذلك بعد التأكد من جميع الشروط التي حددها البنك وتقديم كافة المستندات والأوراق الداعمة للبيانات التي يقدمها العميل كما يوفر بنك الرياض المنتج بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل الرياض بدون كفيل ولا تحويل الراتب من بنك الرياض

بنك الرياض أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية في المملكة والذى يقدم مجموعة متنوعة ومختلفة من الحلول التمويلية التي تلبي كافة احتياجات ومتطلبات الأفراد ويأتي تمويل الرياض بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد تلك المنتجات التمويلية التي تلبي جميع الاحتياجات الشرائية للسعودي والمقيم لشراء السيارة التي يحلم بها وذلك من خلال تقديم المنتج بمبالغ تمويلية تصل حتى 500 ألف ريال سعودي وسرعة في تنفيذ جميع إجراءات الطلب ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على أهم المزايا التي يقدمها البنك للعميل من خلال هذا التمويل.

منتج مصمم بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. لا يشترط وجود كفيل أو ضامن لاستكمال الطلب. لا يشترط تحويل الراتب الشهرى للمتقدم وذلك للحصول على التمويل. يقدم البنك التمويل بمبالغ مالية كبيرة تصل حتى 500 ألف ريال سعودي. موافقة فورية وسريعة للحصول على التمويل. يقدم بنك الرياض تغطية تأميني شاملة على المنتج. يتيح بنك الرياض للمواطن السعودي أو المواطن المقيم فرصة الحصول على التمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب. يمكن للعميل سداد قيمة السيارة في فترة تصل حتى 60 شهر مع إمكانية نقل ملكية السيارة خلال هذا المدة وذلك عن طريق السداد المبكر.

شروط الحصول على تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من بنك الرياض

إذا كان المتقدم سعودي من العاملين في الجهات المعتمدة لدي البنك والمحول رواتبهم على البنك فيشترط ألا يقل عمره عن 21 سنة والراتب الشهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي ولا يشترط مدة خدمة محددة. أما إذا كان المتقدم سعودي من العاملين في الجهات المعتمدة لدي البنك والغير محولة رواتبهم على البنك فيشترط ألا يقل عمره عن 21 سنة ولا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال سعودي ومدة الخدمة في العمل لاتقل عن 3 أشهر. للمتقدم المقيم الذي يعمل في جهات معتمدة لدي البنك والمحول رواتبهم على البنك فيشترط ألا يقل عمره عن 21 سنة ولا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي ولا تقل فترة الخدمة في العمل عن 3 أشهر وتقديم خطاب تحويل الراتب من جهة العمل. للمتقدم المقيم الذي يعمل في جهة معتمدة لدي بنك الرياض والغير محولة رواتبهم على البنك فيشترط ألا يقل عمره 21 سنة ولا يقل الراتب الشهري عن 8000 ريال سعودي ولا تقل فترة الخدمة في العمل عن 3 أشهر. أما إذا كان المتقدم سعودي أو مقيم من العاملين في جهات غير مدرجة لدي البنك والمحولة رواتبهم على البنك فيشترط ألا يقل العمر عن 21 سنة ولا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال سعودي ومدة الخدمة في العمل لاتقل عن 3 أشهر. أما إذا كان المتقدم من السعوديين أو المقيمين العاملين في جهات غير مدرجة لدي البنك وغير محولة رواتبهم على البنك فيشترط ألا يقل العمر عن 21 سنة ولا يقل الراتب الشهري عن 8000 ريال سعودي ولا تقل فترة الخدمة في العمل عن 3 أشهر للسعوديين و6 أشهر للمقيمين.

كيفية التقديم على طلب المنتج والمستندات المطلوبة

يمكن للأفراد الراغبين في طلب تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي بنك الرياض داخل المملكة العربية السعودية التقديم عن طريق زيارة أحد فروع البنك أو الأتصال على الرقم 8001242020 ، سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الطلب.

أصل بطاقة الهوية الوطنية للسعودي أو الإقامة لغير السعودي.

تقديم تعريف بالراتب الخاص بالمتقدم ويشترط أن يكون حديث الاصدار أقل من شهرين.

يجب أن يقوم المتقدم بتعبئة نموذج طلب التمويل التأجيري للسيارات.

تقديم أصل رخصة القيادة الخاصة بالمتقدم.

كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم وذلك لأخر 6 أشهر.