نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سلفة بدون تحويل الراتب وبدون كفيل لجميع الفئات وبدون ضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل، حيث يعتبر تمويل سلفة من أفضل التمويلات الشخصية في المملكة، وهو أسرع تمويل حيث يتم في خلال دقائق إذا توافرت الشروط والأحكام المطلوبة من منصة سلفة الالكترونية، تقدم المنصة تمويل إسلامي مطابق للشريعة الاسلامية، فمن خلال موقعنا نقدم لكم مزايا وشروط التمويل الشخصي من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

شروط التمويل الشخصي من مصرف سلفة بالمملكة العربية السعودية

يقدم مصرف سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل بشروط ميسرة وسهلة في سداد الأقساط، فمن حق أي مواطن سعودي أن يحصل علي التمويل إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

لا بد أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية ولا يوجد للجنسيات الأخري. لا بد أن يكون عمر العميل المتقدم لتمويل منصة سلفة الالكترونية لا يقل عن 18 عاماً. لا بد أن يكون قضي مدة خدمة لا تقل عن ستة أشهر في العمل. يشترط أن يكون الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم لا يقل عن 3000 ريال سعودي. توافر كل الشروط والمستندات المطلوبة لكي يتم الحصول علي تمويل منصة سلفة إلكترونية.

مزايا التمويل المقدم من منصة سلفة

تمويل شخصي وفوري مقدم من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية قرض بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، ويتميز تمويل سلفة بأنه تمويل إسلامي متوافق مع تعاليم الدين الإسلامي، ويعتبر تمويل سلفة من أفضل التمويلات الشخصية في المملكة العربية السعودية، ونوضح لكم من خلال موقعنا أهم مزايا منصة سلفة السعودية.

تمويل شخصي وفوري يتم في خلال 15 دقيقة إذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة من منصة سلفة الالكترونية. تمويل إسلامي مطابق لتعاليم الدين الإسلامي وأحكامه يتميز تمويل سلفة بعدم تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل. تمويل سلفة يبدأ من 1000 ريال سعودي كحد أدني، كحد أقصي 5000 ريال سعودي. تسهيلات ميسرة بأقساط مجدولة بالاتفاق مع العميل مسبقاً.

كيفية الحصول علي تمويل سلفة

يجب الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة سلفة.

قم بتسجيل جميع البيانات الازمة لكي يتم الحصول علي التمويل الفوري.

قم بإرسال المستندات والأوراق المطلوبة، صورة من الهوية الوطنية.

تحديد مبلغ التمويل المطلوب.

عليك أن تنظر قليلا لكي يتم الموافقة أو الرفض، إذا توافرت كل الشروط والأحكام المطلوبة يتم الموافقة فورية، ويتم تحويل التمويل علي حساب العميل.